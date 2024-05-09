Поступление в аспирантуру: что изменилось в правилах приема в 2024 году

Если ты планируешь поступить в аспирантуру, то должен знать, что теперь отбор будет проходить на конкурсной основе, и за свое право на обучение придется бороться. В прошлом году Верховная Рада Украины изменила закон о вступительной кампании 2024 года и теперь абитуриентов ждут новые правила. Что изменилось в правилах поступления в аспирантуру — узнай из нашего материала.
В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины изменила правила вступления в аспирантуру и условия вступительной кампании 2024 года.
Теперь согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году все абитуриенты перед поступлением в аспирантуру обязаны сдать единый экзамен по иностранному языку. Он является частью Единого вступительного экзамена (ЕВИ).
Единый вступительный экзамен, в свою очередь, состоит из двух частей:
Для поступления засчитываются результаты Единого вступительного экзамена, сданного в 2023 или 2024 году.
Достаточным для представления документов считаются определенные баллы за тесты:
Сдавать экзамен по иностранному языку обязательно не всем.
Ты можешь не сдавать тест по иностранному языку, если у тебя уже есть международный сертификат по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF).
Ты можешь не сдавать тест по иностранному языку, если у тебя уже есть международный сертификат по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF).
Эти сертификаты свидетельствуют о твоем высоком уровне владения языком и являются эквивалентом наивысшего балла тестирования.
Информация о международном сертификате также автоматически отобразится в твоей личной карточке в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).
Узнать календарь, программы и единые вступительные формы для поступающих на магистратуру и аспирантуру. А также о количестве заданий, формах тестовых заданий, времени, отведенном на их выполнение и схемах начисления баллов можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Базовые требования опубликованы на официальном сайте МОН Украины.
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