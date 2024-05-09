Поступление в аспирантуру: что изменилось в правилах приема в 2024 году

Если ты планируешь поступить в аспирантуру, то должен знать, что теперь отбор будет проходить на конкурсной основе, и за свое право на обучение придется бороться. В прошлом году Верховная Рада Украины изменила закон о вступительной кампании 2024 года и теперь абитуриентов ждут новые правила. Что изменилось в правилах поступления в аспирантуру — узнай из нашего материала.

Поступление в аспирантуру в 2024 году

В ноябре прошлого года Верховная Рада Украины изменила правила вступления в аспирантуру и условия вступительной кампании 2024 года.

Теперь согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году все абитуриенты перед поступлением в аспирантуру обязаны сдать единый экзамен по иностранному языку. Он является частью Единого вступительного экзамена (ЕВИ).

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Единый вступительный экзамен, в свою очередь, состоит из двух частей:

тест общей учебной компетентности (ТЗНК);

тест по иностранному языку на выбор абитуриента: английский, французский, немецкий, испанский язык.

Для поступления засчитываются результаты Единого вступительного экзамена, сданного в 2023 или 2024 году.

Достаточным для представления документов считаются определенные баллы за тесты:

оценка за тест по иностранному языку должна быть не менее 130 баллов;

оценка за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) не менее 100 баллов.

Правила приема в аспирантуру 2024 года: кто освобождается от экзамена по иностранному языку

Сдавать экзамен по иностранному языку обязательно не всем.

Ты можешь не сдавать тест по иностранному языку, если у тебя уже есть международный сертификат по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF).

Эти сертификаты свидетельствуют о твоем высоком уровне владения языком и являются эквивалентом наивысшего балла тестирования.

Информация о международном сертификате также автоматически отобразится в твоей личной карточке в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО).

Полезные для тебя ссылки об условиях поступления в аспирантуру

Узнать календарь, программы и единые вступительные формы для поступающих на магистратуру и аспирантуру. А также о количестве заданий, формах тестовых заданий, времени, отведенном на их выполнение и схемах начисления баллов можно узнать на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Базовые требования опубликованы на официальном сайте МОН Украины.

К слову, ранее мы также писали о высшем образовании в Чехии для украинцев.

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