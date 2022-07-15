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Праздник стальных людей. Поздравления с Днем металлурга в стихах и прозе

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 15 июля 2022, 17:45
Поздравления с Днем металлурга
Фото: Pexels

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