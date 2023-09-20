Теперь еще больше предприятий! Правительство расширило список бизнесов для участия в программе єВідновлення

Правительство добавило новые категории и МСС-коды для предприятий, которые хотят присоединиться к программе єВідновлення по восстановлению поврежденных домов из-за войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Ранее только компании по трем категориям и МСС-кодам имели право на участие в программе. Сейчас же добавили еще 12 категорий. В этот список вошли:
Как отмечают в Министерстве, эта инициатива позволит гражданам получить больше материалов и услуг от различных компаний, а бизнесу — привлечь больше клиентов.
Как отмечают в Министерстве, эта инициатива позволит гражданам получить больше материалов и услуг от различных компаний, а бизнесу — привлечь больше клиентов.
Программа єВідновлення позволяет приобрести стройматериалы или заказать услуги по ремонту исключительно в компаниях, зарегистрированных в системе.
Чтобы присоединиться к программе как предприниматель, нужно зайти на сайт портала Дія, пройти регистрацию и предоставить необходимую информацию. Речь идет о следующих действиях:
Сейчас в программе уже 1 106 мерчантов: 178 из них — юридические лица, а 928 — ФЛП.
Ранее мы рассказывали, кто и как может получить помощь по программе єВідновлення.
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