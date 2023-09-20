Теперь еще больше предприятий! Правительство расширило список бизнесов для участия в программе єВідновлення

Правительство добавило новые категории и МСС-коды для предприятий, которые хотят присоединиться к программе єВідновлення по восстановлению поврежденных домов из-за войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Ранее только компании по трем категориям и МСС-кодам имели право на участие в программе. Сейчас же добавили еще 12 категорий. В этот список вошли:

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1711 — генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731 — подрядчики по электричеству;

1740 — изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

1750 — подрядчики плотницких работ;

1761 — кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;

1771 — подрядчики бетонных работ;

5065 — электрические части и оборудование;

5074 — оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 — лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

5200 — товары для дома;

5713 — напольные покрытия;

8911 — архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

Как отмечают в Министерстве, эта инициатива позволит гражданам получить больше материалов и услуг от различных компаний, а бизнесу — привлечь больше клиентов.

Программа єВідновлення позволяет приобрести стройматериалы или заказать услуги по ремонту исключительно в компаниях, зарегистрированных в системе.

Как присоединиться к программе єВідновлення как бизнес

Чтобы присоединиться к программе как предприниматель, нужно зайти на сайт портала Дія, пройти регистрацию и предоставить необходимую информацию. Речь идет о следующих действиях:

Создай аккаунт или авторизируйся на сайте портала Дія. Присоединись к программе єВідновлення как представитель(-ца) бизнеса. Сверь личные данные в твоем профиле в кабинете на сайте Дія. Выбери банк, которым ты пользуешься, добавь информацию о своем Merchant ID. Ее нужно получить в контакт-центре своего банка. Убедись, что МСС-код твоей фирмы соответствует критериям участия в программе єВідновлення. Укажи вид точки продаж и добавь о ней информацию. Проверь заявление и подпиши его, используя электронную подпись для юридического или физического лица-предпринимателя.

Сейчас в программе уже 1 106 мерчантов: 178 из них — юридические лица, а 928 — ФЛП.

Ранее мы рассказывали, кто и как может получить помощь по программе єВідновлення.

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