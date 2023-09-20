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Теперь еще больше предприятий! Правительство расширило список бизнесов для участия в программе єВідновлення

Диана Просяник, редактор сайта 20 сентября 2023, 14:00
євідновлення
Фото: Unsplash

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