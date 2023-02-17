Все, что тебе нужно знать о менторах: кто это такие, кому нужны, как найти и что они делают

Большинству из нас хочется иметь наставника по жизни. Он мог бы поделиться опытом, стать собеседником, помочь дать ответы на нерешенные вопросы или преодолеть трудности.

На сегодня существует с десяток разновидностей наставництва. Но сегодня речь будет идти об одном из них — менторстве.

Подробнее о том, кто такие менторы, какова их задача и как выбрать человека с нужным именно для тебя опытом, объясняло издание Наш Киев.

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Кто такой ментор

Ментор — это человек, имеющий опыт в той или иной сфере и передающий свои знания и умения другим. Основная его задача — передать свои знания, а как ты их будешь применять — это уже другой вопрос.

Тот, кто перенимает опыт, называется менти, — объясняет Наш Киев.

Если сравнивать с коучами, то менторы дают прямые советы, основанные на собственной экспертизе. По сравнению с консалтингом, который позволяет выявлять проблему и получить готовое решение, менторство помогает получить знания или навыки в выбранной сфере, которые уже применяли в подобных ситуациях.

Виды менторов

Менторов разделяют:

По компетенции в определенной сфере. Например, маркетинг, ИТ, финансы, дизайн и т. п.

На индивидуальных и бизнес-менторов. В первом случае они помогают решить личный запрос человека и работают индивидуально. Во втором — работают с группой людей или целой компанией.

Обратное менторство. Это происходит в тех ситуациях, когда ментор и менти имеют примерно одинаковый по продолжительности опыт, но обмениваются уникальными умениями и знаниями.

Что делает ментор

Как мы уже отмечали, основная задача ментора — поделиться своими знаниями и опытом. Но кроме этого он может:

Делиться профессиональными советами.

Рекомендовать курсы, книги и т. п.

Знакомить тебя с другими представителями сферы.

Помогать планировать дальнейшие действия для реализации заданной цели.

В то же время ментор своим примером может вдохновлять и мотивировать.

Нужен ли тебе ментор

Очень часто бывает сложно самостоятельно выяснить, какой вид наставничества нужен тебе. Поэтому что выбрать: менторство, консалтинг, коучинг или вообще что-то другое?

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Чтобы это понять, стоит задать себе несколько вопросов:

Какая у тебя проблема и цель? Как быстро тебе нужно решение? Чего не хватает тебе для того, чтобы решить проблему самостоятельно?

Эти вопросы позволят определить вектор будущей работы со специалистом или, наоборот, станут маячком, что стоит притормозить.

Поскольку возможно, что в твоем случае не нужна никакая помощь или она будет неэффективной из-за размытого фокуса проблемы.

Как получить максимум эффективности от менторства

Если ты решил(-а) обратиться за помощью к ментору, стоит отнестись к этому ответственно.

Перед обращением стоит:

Правильно сформулировать запрос, с которым обращаешься за помощью. Четко описать проблемы. Указать свою цель. Рассказать об ожиданиях от сессии.

Также можешь добавить ссылки на свои профили в соцсетях, сайт или предыдущие доработки. И если, по твоему мнению, ментору стоит знать какие-то детали — расскажи о них.

Сформулировав и подготовившись к встрече, можешь обращаться к наставнику.

Как выбрать ментора и кто им может быть

Ментором может стать друг, коллега, руководитель на работе, которые уже имеют опыт в данной сфере. Также это может быть еще не знакомый тебе человек.

Его можно найти на профильных курсах и мероприятиях, в профессиональном сообществе, на специальных сайтах для поиска наставника или по рекомендациям друзей.

Для хорошего ментора бывает недостаточно профессиональных знаний, поскольку нужно их еще и доступно передать другому. А здесь уже речь о навыках общения.

— Ты можешь очень четко понимать свою экспертизу, но плохо рассказать об этом. Или, наоборот, убить любую мотивацию человека, просто не так дав отклик, — объясняет основатель платформы Менторы в тылу Артур Федоренко.

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