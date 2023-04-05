Хочешь повышения на работе? Проверь свою готовность занять руководящую должность

Предложение о повышении на работе может застать человека врасплох. А кто-то наоборот стремится к этому на протяжении всей карьеры.

Однако как понять, что ты готов(-а) к новой роли? Руководитель образовательной платформы Ульяна Куликова рассказала изданию WoMo о семи признаках готовности работника к руководящей должности.

1. Профессионализм

Одним из показателей профессионализма является обращение к тебе коллег или даже руководителей за советами. А если у тебя есть еще не только глубокие знания, но и успешные практические кейсы, то это сразу придает тебе больше экспертности.

Сейчас также смотрят

2. Опыт работы в разных условиях

Руководитель должен не только знать бизнес-процесс, но и организовывать слаженную командную работу. Здесь тебе пригодится опыт в сфере коммуникаций, переговоров, работы в кризисных условиях и т.д.

3. Уникальность

Под уникальностью следует понимать специфические знания или нетипичный опыт, приобретенные раньше или лучше других. Это будет способствовать развитию бизнеса и модернизации процессов.

4. Харизма

Все понимают, что такое харизма, но в то же время ее природу сложно объяснить. Мудрые руководители знают, что силой и запугиванием работников успеха не добьешься.

А вот когда команда видит вдохновенного босса, то это и их побуждает к слаженной работе. Не стоит думать, что харизма дана единицам. Ее можно найти у себя и развивать.

Для меня харизма — это сильное чувство воодушевления прежде всего внутри себя, неугасимая самомотивация, — говорит Куликова.

5. Лидерство

В должности руководителя людям иногда приходится принимать рискованные и непопулярные решения. Однако задача босса — поддержать команду в сложный момент и помочь преодолеть страхи и преграды.

6. Креативные идеи

Креативная идея — это всегда хорошо. Свежая, уникальная, новая задумка поможет объединить коллектив и помочь ему “загореться” твоей стратегией. А там уже и положительные результаты не за горами.

7. Сознательный выбор и желание

Быть руководителем — это сознательный выбор, за который потом придется отвечать. Так что если ты не чувствуешь в себе сил или желания повышать уровень своей ответственности, то лучше не заставлять себя.

Однако это вовсе не означает, что в будущем ты не станешь готовым(-ой) к этому важному шагу вперед.

Каждый человек сталкивается со страхом в своей карьере, начиная с учебы в университете. Читай, как побороть страх неудачи и превратить его в успех.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!