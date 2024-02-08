Рассмотрение по сокращенной процедуре! Сенат США приблизил предоставление Украине пакета помощи

Вечер 8 февраля стал богатым новостями. Сегодня стало известно, что Сенат США сделал шаг к предоставлению Украине пакета помощи, но это еще не означает, что Украина получит деньги. Читай, что известно о голосовании за пакет помощи Украине от США.
Верхняя палата американского Конгресса (Сенат) приняла процедурное решение, позволяющее рассмотреть законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Необходимые 60 сенаторов проголосовали за рассмотрение по сокращенной процедуре. Из $95 млрд Украина должна получить 61. Остальные деньги разделят между Тайванем и Израилем.
Законопроект предложили сенаторам после блокирования рассмотрения соглашения об усилении американской границы, в котором был и вопрос Украины.
Однако впереди еще голосование Сената США, вероятнее всего, оно придется на конец месяца.
После голосования в Сенате законопроект о пакете помощи Украине поступит в Палату представителей.
С начала года США приостановили предоставление Украине военной помощи.
Ранее мы рассказывали, что ЕС согласовал помощь в €50 миллиардов.
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