Рассмотрение по сокращенной процедуре! Сенат США приблизил предоставление Украине пакета помощи

Вечер 8 февраля стал богатым новостями. Сегодня стало известно, что Сенат США сделал шаг к предоставлению Украине пакета помощи, но это еще не означает, что Украина получит деньги. Читай, что известно о голосовании за пакет помощи Украине от США.

Сенат поддержал рассмотрение помощи на $95 млрд по сокращенной процедуре

Верхняя палата американского Конгресса (Сенат) приняла процедурное решение, позволяющее рассмотреть законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Необходимые 60 сенаторов проголосовали за рассмотрение по сокращенной процедуре. Из $95 млрд Украина должна получить 61. Остальные деньги разделят между Тайванем и Израилем.

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Однако впереди еще голосование Сената США, вероятнее всего, оно придется на конец месяца.

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После голосования в Сенате законопроект о пакете помощи Украине поступит в Палату представителей.

С начала года США приостановили предоставление Украине военной помощи.

Ранее мы рассказывали, что ЕС согласовал помощь в €50 миллиардов.

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