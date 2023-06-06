Кто будет поднимать ВВП? Сколько украинцев осталось в Украине, а сколько — выехали

Из-за полномасштабной войны миллионы людей были вынуждены покинуть родной дом. За год жизни за границей многие из них уже обустроили новую жизнь и решили не возвращаться.

Кто-то не выдержал тоски по дому и вернулся, даже несмотря на войну. А кто-то держит наготове чемоданы, потому что собирается вернуться сразу после победы. Но какая демографическая ситуация в Украине сейчас и чем грозит нынешняя тенденция?

Украинский институт будущего (UIF) — независимый аналитический центр, прогнозирующий изменения и моделирующий возможные сценарии развития событий в Украине, подсчитал, сколько людей пока не вернулись из-за границы и сколько украинцев осталось, чтобы работать?

Сколько украинцев не вернулось и почему это проблема

По подсчетам, с начала полномасштабного вторжения 8,6 млн. украинцев не вернулись в Украину. А это значит, что по состоянию на май 2023 года, постоянное население Украины составляет 29 млн человек.

Из всего населения, которое находится в Украине, работают всего 9,1-9,5 млн человек. Если вычесть из уравнения бюджетников, останется еще меньше — около 6-7 млн человек, способных работать.

Они и есть “упряжка”, которая везет на себе оставшиеся 22-23 млн человек. А именно людей на содержании: пенсионеров, детей, учеников, безработных и т.д., а также работников бюджетной сферы.

В чем проблема?

Проблема состоит не только в том, что работать способен маленький процент населения. Коэффициент фертильности — способности к репродуктивной функции, уже упал ниже единицы.

В UIF объяснили, что для роста численности населения этот коэффициент должен превышать отметку в два. Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих.

Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен президентом Украины как приоритетный на сегодня и нуждающийся в неотложных мерах, убеждены в Институте будущего.

Перед украинцами стоит важная задача: держать экономику Украины, развивать ее, брать ответственность за изменения в стране к лучшему.

Основой для развития сильной экономики и устойчивого роста благосостояния граждан является финансовая грамотность каждого. Поэтому читай, как тратить и вкладывать деньги во время и после войны.

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