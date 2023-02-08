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Сколько людей погибло в Турции в результате землетрясения: обновленные данные

Анна Голишевская, редактор сайта 08 февраля 2023, 17:10
Туреччина
Фото: Unsplash

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