Мощный вклад в поддержку ЗСУ: телемарафон Єдині новини собрал более 100 миллионов гривен

В течение первых четырех месяцев 2024 года национальный телемарафон Єдині новини организовал и провел более 370 благотворительных сборов в поддержку Сил обороны Украины.

По состоянию на 30 апреля, в рамках объявленных инициатив удалось собрать 101 млн. 24 тыс. 577 гривен.

Сборы проводились в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Суспільне, Ми — Україна та Inter Media Group.

Сейчас также смотрят

Одним из крупнейших сборов национального марафона Единые новости стал мощный сбор средств на дроны для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Цель была 25 000 000 грн. Участники марафона уже собрали более 22 млн грн. Между тем, сбор средств все еще продолжается.

Ты также можешь присоединиться к помощи по ссылке на банке.

Примеры самых крупных инициатив

В пятерку крупнейших сборов вошли:

6,5 млн грн для строительства реанимобиля на фронт для осуществления операций на передовой, инициированный командой 1+1;

почти 2 млн грн на станцию радиоэлектронной борьбы для 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии, инициированный Starlight Media;

1,2 млн грн для закупки бронированного автомобиля HMMWV (ХАМЕР) в подразделение ТЕРРА в составе 3-й отдельной штурмовой бригады, инициированный телеканалом Рада;

1 000 000 грн для закупки дронов MAVIC в 30-ю механизированную бригаду им. Островского, инициированный телеканалом Inter;

547 000 грн для закупки средств радиоэлектронной борьбы для 5-й бригады и в рамках досбора на беспилотные летательные аппараты Сич для ГУР, инициированный Мы — Украина.

Читать по теме Єдині новини: развиваем вещание в условиях войны Национальный телемарафон постоянно совершенствуется в соответствии с предпочтениями зрителей

Стоит отметить, что за период полномасштабной войны все производители телемарафона Єдині новини новости реализовали десятки масштабных фандрейзинговых кампаний для нужд Сил обороны Украины и других социальных миссий. Это неотъемлемая часть функционирования марафона.

Мы искренне благодарны нашей аудитории за существенную поддержку и быстрое закрытие сборов. Это все — невероятный результат, свидетельствующий о высоком доверии как к самому марафону, так и к инициативам, которые объявляются в эфире для помощи ВСУ.

Сила в единстве — говорится в обращении партнеров телемарафона Единые новости, которые призывают продолжать совместными усилиями поддерживать наших защитников и жертвовать на нужды украинской армии.

Всего с начала 2024 года телемарафон Єдині новини уже реализовал 12 социальных проектов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.