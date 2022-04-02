Сомневаешься, справляешься ли со всем вокруг? Чеклист поддержки психологического здоровья

Война разделила нашу жизнь на до и после. Многие не были к ней морально готовы.

Если ты сомневаешься, удается ли тебе со всем справиться, читай наш чеклист ниже.

Чеклист сохранения психологического здоровья

Ты хорошо питаешься и заботишься о своем здоровье. Находишь нужные продукты, транспорт, возможные пути прогулок. Не ленишься! Восстановил(-а) свои ежедневные ритуалы — читаешь, рисуешь, бегаешь. Поддерживаешь контакты с родными и друзьями.

5. Излучаешь нежность, заботу и теплоту к окружающим.

6. Даешь волю эмоциям. Не держишь все в себе.

7. Ни в коем случае не обвиняешь себя.

Помни, скоро война закончится, а жизнь продолжается. Поэтому заботься о своем физическом и ментальном здоровье, особенно в такое время.

Ранее мы рассказывали, почему молодежь воспринимает войну как игру.