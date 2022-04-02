Сомневаешься, справляешься ли со всем вокруг? Чеклист поддержки психологического здоровья

Война разделила нашу жизнь на до и после. Многие не были к ней морально готовы.
Если ты сомневаешься, удается ли тебе со всем справиться, читай наш чеклист ниже.
5. Излучаешь нежность, заботу и теплоту к окружающим.
6. Даешь волю эмоциям. Не держишь все в себе.
7. Ни в коем случае не обвиняешь себя.
Помни, скоро война закончится, а жизнь продолжается. Поэтому заботься о своем физическом и ментальном здоровье, особенно в такое время.
Ранее мы рассказывали, почему молодежь воспринимает войну как игру.