Твоя безопасность

Не теряй надежду! Советы, как выжить, если в твой дом попала ракета

Елена Яковлева, редактор сайта 14 июля 2022, 17:00
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Фото: Facebook ГСЧС Украины

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