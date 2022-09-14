Что такое деструктивные отношения? Рассказываем, какие они бывают и как распознать

Какие виды деструктивных отношений бывают? Об этом рассказали психиатры Евгений Янович и Спартак Суббота в YouTube-проекте Подкаст-терапия. Всё самое важное читай в нашем материале.
В мире почти нет здоровых отношений! Об этом заявил врач-психиатр и кандидат психологических наук Спартак Суббота. Однако он также рассказал о видах деструктивных отношений.
Деструктивные — это такие, в которых кто-то из пары или оба страдают на постоянной основе. Наиболее распространенным примером таких отношений являются созависимые. Эксперты объяснили, как выявить деструктивные отношения.
Созависимость в отношениях — это вторичная выгода в отношениях с зависимым человеком. Например, женщина чувствует значимость и безопасность рядом с человеком, у которого алкогольная зависимость, — рассказывает Спартак.
Созависимость в отношениях — это вторичная выгода в отношениях с зависимым человеком. Например, женщина чувствует значимость и безопасность рядом с человеком, у которого алкогольная зависимость, — рассказывает Спартак.
Это происходит потому, что один из партнеров реализует себя как спасителя. В этом случае женщина стала созависимой, потому что имеет вторичную выгоду от зависимости своего мужа.
В деструктивных отношениях часто можно услышать фразы: “Кто, если не я?” или “Ты без меня ничего не сможешь”.
Как правило, созависимый партнер жалуется на ситуацию, но и не хочет, чтобы человек рядом вылечился от зависимости.
Симбиотические отношения — это еще один распространенный вид деструктивных взаимоотношений. Говоря проще, это история о “двух половинках одного целого”.
По такому сценарию слияния и неотделенности человек чувствует себя зависимым от другого и не может быть самостоятельным в отношениях.
По такому сценарию слияния и неотделенности человек чувствует себя зависимым от другого и не может быть самостоятельным в отношениях.
Люди в симбиотических отношениях не знают, как справиться без другого человека и чувств к нему. Это тот тип людей, которые из одних отношений сразу переходят в другие и не имеют временного люфта, когда им может быть комфортно наедине.
Но что делать, если ты находишься именно в таких отношениях? Узнавай в полном выпуске проекта Подкаст терапия Евгения Яновича и Спартака Субботы по ссылке.
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