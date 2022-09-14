Что такое деструктивные отношения? Рассказываем, какие они бывают и как распознать

Какие виды деструктивных отношений бывают? Об этом рассказали психиатры Евгений Янович и Спартак Суббота в YouTube-проекте Подкаст-терапия. Всё самое важное читай в нашем материале.

Виды деструктивных отношений

В мире почти нет здоровых отношений! Об этом заявил врач-психиатр и кандидат психологических наук Спартак Суббота. Однако он также рассказал о видах деструктивных отношений.

Деструктивные — это такие, в которых кто-то из пары или оба страдают на постоянной основе. Наиболее распространенным примером таких отношений являются созависимые. Эксперты объяснили, как выявить деструктивные отношения.

Сейчас также смотрят

Созависимость в отношениях — это вторичная выгода в отношениях с зависимым человеком. Например, женщина чувствует значимость и безопасность рядом с человеком, у которого алкогольная зависимость, — рассказывает Спартак.

Это происходит потому, что один из партнеров реализует себя как спасителя. В этом случае женщина стала созависимой, потому что имеет вторичную выгоду от зависимости своего мужа.

Психиатры Евгений Янович и Спартак Суббота.

Как распознать деструктивные отношения

В деструктивных отношениях часто можно услышать фразы: “Кто, если не я?” или “Ты без меня ничего не сможешь”.

Как правило, созависимый партнер жалуется на ситуацию, но и не хочет, чтобы человек рядом вылечился от зависимости.

Что такое симбиотические отношения

Симбиотические отношения — это еще один распространенный вид деструктивных взаимоотношений. Говоря проще, это история о “двух половинках одного целого”.

По такому сценарию слияния и неотделенности человек чувствует себя зависимым от другого и не может быть самостоятельным в отношениях.

Люди в симбиотических отношениях не знают, как справиться без другого человека и чувств к нему. Это тот тип людей, которые из одних отношений сразу переходят в другие и не имеют временного люфта, когда им может быть комфортно наедине.

Но что делать, если ты находишься именно в таких отношениях? Узнавай в полном выпуске проекта Подкаст терапия Евгения Яновича и Спартака Субботы по ссылке.

Ранее мы рассказывали, как начать новые отношения после расставания.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!