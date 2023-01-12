Документы для развода 2023: какой список документов тебе нужен

В Украине расторгнуть брак можно двумя способами: за счет подачи отдельного иска (когда супруги подают совместное заявление) и через иск одного из супругов.

Благодаря последнему можно развестись в том случае, если кто-то из пары требует развод. Для этого необходимо подать специальный иск. Какие документы нужны для развода 2023 — читай в материале.

Документы для развода при наличии несовершеннолетних детей

Часто бывают ситуации, когда супруги не разводятся из-за общих детей. Однако когда ситуация критическая, можно подать на развод в порядке отдельного иска. В таком случае тебе не нужно много раз посещать суд и государственные учреждения. В суд необходимо занести:

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совместное заявление супругов о разводе;

договор об удержании ребенка (написанный от руки).

В указанном договоре нужно четко прописать, с кем останется ребенок после развода, какую помощь будет предоставлять ребенку отец или мать, который(-ая) не будет жить с ним, и какое будет принимать участие в его жизни.

Это касается не только проведенного совместного времени, но и материального обеспечения малыша.

Важно, что если твоему ребенку уже есть 14 лет, то он самостоятельно может выбрать, с кем жить после судебного процесса.

Какие документы нужны для оформления развода в Украине

Для того чтобы расторгнуть брак, тебе нужно принести следующие документы:

исковое заявление о намерении расстаться;

если есть дети — копии свидетельств о рождении;

квитанцию о том, что ты оплатил(-а) судебный сбор;

свидетельство о браке (не копию, а оригинал);

копии паспорта и идентификационных кодов (для женщины и мужчины);

копию искового заявления.

Развод 2023: пошаговая инструкция

После того как собраны все необходимые документы, нужно обратиться с ними в суд. Для этого необходимо пойти в суд по месту проживания ответчика. Если есть маленькие дети, все документы можно подавать в суд по месту жительства либо отца, либо матери. Кроме того, для расторжения брака часто приходится нанимать человека, хорошо понимающего судебные процессы и помогающего с подачей документов. К примеру, можно воспользоваться услугами адвоката или юриста (эта услуга платная). Также деньги нужно заплатить за судебный сбор (до 1100 грн). Если с документами все будет хорошо, а мужчина и женщина согласны на расторжение брака, судебный процесс продлится месяц. За это время можно отозвать заявление, если вы неожиданно передумали или помирились. Если кто-то из пары не хочет расставаться, судебный процесс займет до полугода.

Что делать, если кто-то из пары не хочет расставаться

В Семейном кодексе Украины (ч. 1 ст. 110) четко прописан механизм действий в этом случае. Мужчина или женщина, настаивающие на разводе, должны пойти в суд и написать исковое заявление о разводе.

В таком случае для ускорения хода дела можно привлечь специалиста — того же юриста или адвоката по семейным делам. Суд рассматривает такие случаи от одного до шести месяцев.

В каких случаях ты не можешь развестись

Суд не может дать добро на развод, если жена беременна и не прошел год после рождения малыша. Это написано в ст. 110 Семейного кодекса Украины. Однако здесь тоже есть свои нюансы. Последний случай можно обжаловать, если:

информации о мужчине как отце малыша нет в свидетельстве о рождении ребенка;

если мужчина или женщина совершил(-а) преступление другому члену семьи (кому-то из супругов, не сестре или брату) или ребенку;

если ты сделал(-а) тест на отцовство, и он доказывает, что ребенок — от другого (нужно принести в суд соответствующее заявление).

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