Как начать новые отношения после расставания: советы, которые тебе стоит попробовать

После долгих лет одинокой жизни, как и после разрыва длительных отношений, достаточно трудно решиться на создание чего-нибудь нового. Особенно это кажется неуместным в наше время — когда любовь стоит не на первом месте у людей.

Но на самом деле чувство любви и заботы к кому-то помогает заострить реакцию на опасность, развивает эмпатию и, банально, дает возможность порой отдохнуть.

Но что делать, если боишься заводить новые отношения или вообще не знаешь, как правильно начинать их с человеком? Следующие рекомендации помогут тебе преодолеть сомнения и тревожность, возникающие перед вступлением в новые отношения.

Практикуй искренность

Тревожность и закрытость мешают делиться переживаниями.

Существует множество книг о том, как завязать разговор, очаровать собеседника и вызвать у него интерес. Но настоящие отношения всегда основываются на открытости.

Однако ослабление защиты — последнее, на что решится тревожный человек. Быть искренним — значит преодолеть страх перед незнакомым человеком и позволить ему узнать твои мысли и переживания.

В реальности достаточно просто говорить людям о том, что ты действительно думаешь и чувствуешь. Это помогает другим увидеть, что для тебя ценно и важно.

Борись со страхом осуждения

Повышенная тревожность заставляет переоценивать придирки партнера. Если что-то идет не так, мы машинально виним себя.

Может возникнуть предположение, что партнер подмечает только наши ошибки и недостатки. На самом деле это не так, более того: партнер, скорее всего, волнуется не меньше.

Найди внутреннюю ценность

Кажется, когда мы насторожены, правильно реагируем на поведение других людей. Однако это не всегда так.

Именно тревога заставляет обращать внимание преимущественно на негативные стороны общения или вообще выдумывать их на пустом месте. Следовательно, существует риск попасть в плен своих страхов и предрассудков.

Для того чтобы выйти из этого круга, нужно укреплять чувство собственного достоинства.

Если ты доволен/доволен собой, ценишь себя и принимаешь свой жизненный опыт как должное, то вероятность того, что ты будешь заниматься “самоедством” будет слишком мала.

Укрощение внутреннего критика поможет тебе действовать более раскрепощено.

Избегай катастрофического мышления

Особенностью такого стиля мышления является склонность сводить любую негативную ситуацию в разряд стихийного бедствия.

Попробуй отвлечься от того, что происходит в голове, и того, что говорит внутренний голос.

Вспомни, что страх, как говорится, имеет большие глаза. Он искажает угрозы и воспроизводит лишь негативные варианты развития событий.

Запиши мнение, которое вызывает перспектива нового свидания, и проанализируй, насколько оно реалистично.

Развивай эмоциональное сознание

Мы либо думаем, что может произойти, либо снова и снова переживаем ситуации из прошлого. Все это отнимает силы и мешает действовать. Альтернатива такому блужданию разума — осознание.

Нужно ловить себя в моменте: жить здесь и сейчас, осознавая это. Все страхи, как правило, возникают от мыслей об ужасном будущем: о том, как преодолеть страх будущего мы рассказывали раньше.

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