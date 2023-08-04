Боишься зарегистрироваться, потому что не знаешь, чего ждать? Как найти любовь на сайтах знакомств — полезные советы

Иногда люди, которые хорошо тебя понимают и хотят быть с тобой, находятся случайно. Часто из интернет-общения это перерастает во что-то большее, чем лайк или свайп вправо. В материале мы расскажем, как найти свою любовь на сайтах знакомств.

Как найти свою любовь на сайтах знакомств: полезные советы

Издание Elle рассказало об основах составления анкеты и фото. Сложность поиска партнера на сайтах в том, что на то, чтобы понравиться кому-то, у тебя есть несколько секунд, пока твое фото не закрыли.

Фотография и анкета должны быть реальными. Без кучи фотошопа, фильтров и вымышленных событий. Ведь это отпугивает, вместо привлечения внимания. Студийные фотосессии, на которых у тебя естественный вид, также подходят, но и обычное фото имеет много шансов.

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Если ты ищешь серьезные отношения — никаких игривых фото. Они не должны быть обнаженными, с бокалом вина или в разных позах. Это могут неправильно воспринять. Используй возможность загрузки всех 10 фото.

На них можешь быть ты, ты и твое хобби, на отдыхе. Лучше не прикреплять к анкете фото больших букетов или других подарков, котиков или собак, фото без лица. А еще, фотографии должны быть свежими, а не многолетней давности.

В анкете укажи информацию о себе, ожиданиях от партнера и цели на сайте знакомств. Если этого не указать, понадобится больше “отсеивать” людей, с которыми твои интересы и взгляды не совпадают.

Не делай агрессивные подписи и не ставь много смайликов, ведь это могут неправильно понять.

Важным советом является указать детей, если они у тебя есть. Ведь если это скрыть — партнер, которая на это не рассчитывает, может быть обманутым(-ой). То есть, это своевременный “отсев”, честность и экономия времени.

Если твоя анкета “висит” всего неделю или две, это не значит, что тебе не удалось найти любовь. Заходи на сайт периодически и просматривай, кто поставил тебе лайк. Ведь поиск настоящей любви — дело не всегда быстрое.

А еще — не бойся писать первым(-ой). Многие боятся отказа или стесняются, или твоя анкета просто не попала кому-то на экран. Будь откровенным(-ой), это экономит твое и чужое время.

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