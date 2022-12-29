Как понять, готов ли мужчина стать отцом, и как прийти к общему согласию

В большинстве пар наступает момент, когда уже хочется задумываться о рождении детей. Чаще всего обсуждать эту тему начинают женщины, а мужчины пытаются ее избегать.

Психолог Анна Деревянко рассказала Фактам.ICTV.Здоровье, как понять, готов ли мужчина к отцовству.

По ее словам, все зависит от воспитания мужчины и ценностей, заложенных в детстве. Если он рос в любящей семье, то, вероятно, будет хотеть иметь детей. Если у мужчины было много детских травм, то он будет избегать разговоров и мыслей о детях.

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Почему мужчина может не хотеть иметь детей

Незрелость

Одной из причин, почему мужчина не хочет иметь детей, является незрелость. Анна Деревянко отмечает:

— Психологический возраст наших граждан, и не только мужчин, 14-15 лет. Это значит, что превалирует подростковый максимализм, желание иметь все и сходу, фантазии.

Это может повлиять на нежелание иметь детей.

Детские травмы

Мужчины могут быть не готовы к детям из-за пережитых травм. Например, если у него есть младший брат и сестра, и родители больше внимания уделяли младшему ребенку. Мужчина чувствовал себя брошенным, на подсознательном уровне он не хочет такого своим детям.

Надо понять проблему и проработать ее, тогда может прийти желание продолжить род.

Нехватка денег

Нехватка денег усиливает страх мужчин, что они не справятся с ребенком финансово. Тогда нужно объяснить, что ребенок не нуждается в дорогостоящей технике, можно покупать только необходимое. Главное для малышей — любящие и заботливые родители.

Чрезмерная избалованность

Мужчины, которых родители избаловали чрезмерным вниманием в детстве, не будут хотеть, чтобы женщина уделяла внимание кому-то, кроме них.

Они могут пойти к любящей маме, когда узнают, что жена беременна, или сразу после рождения малыша.

То же самое может быть с мужчинами, которые еще не нагулялись или свободолюбивы и эгоцентричны.

Нелюбовь

Если мужчина не любит женщину, он не будет хотеть от нее детей. В отношениях может быть все хорошо, ведь ему сейчас так удобно. Однако он не хочет привязываться к женщине через детей.

Как говорить с мужчиной о желании родить ребенка

Психолог подчеркивает, что в данной ситуации важен диалог.

— Здесь все зависит от мудрости и зрелости женщины. Только спокойный, взвешенный диалог может побуждать партнера изменить свое отношение к будущим детям. Надо поговорить с мужем всерьез, откровенно, без намеков, прямолинейно.

Попробуй убедить мужчину, что ребенок — это новый этап его развития как личности.

Важно дать высказаться партнеру. Только диалог, разговор двоих может привести к желаемому результату, — объясняет Анна.

Если мужчина не готов к детям, то женщине решать, готова ли она ждать. Возможно, нужно обратиться за советом к психологу.

Новость о беременности может превратить его в самого заботливого мужчину и самого счастливого человека.

Однако важно помнить, что принуждение и угрозы уйти точно не будут способствовать желанию мужчины иметь ребенка.

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