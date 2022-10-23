Общий быт — краш-тест отношений: шесть советов, как избежать кризиса семейной жизни

Жизнь под одной крышей — важный шаг в отношениях каждой пары. Его нужно делать взвешенно, чтобы не испортить то, что уже построили вместе.

Вначале могут возникать определенные неудобства в общем быте. Но это уникальный опыт, благодаря которому влюбленные узнают друг друга еще глубже и укрепляют свои чувства.

Психолог и сексолог Алена Щербань поделилась с изданием Здоровье 24 советами, как пройти этот путь и избежать кризиса семейной жизни.

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Начинай предложение с “я”

Когда партнеры съезжаются, их ждет много сюрпризов. Как показывает опыт, в большинстве своем неприятных.

Если люди живут вместе каждый день, то начинают замечать привычки или некоторые характеристики друг друга, на которые раньше не обращали внимания. Это может провоцировать конфликты и недоразумения.

Как с этим быть? Важно проговаривать свои чувства так, чтобы не выдвигать взаимные претензии.

Идеально для этого подойдет техника, когда ты начинаешь предложение не с “ты”, а с “я”. Например, вместо фразы “ты опять не убрал за собой”, скажи “я так хочу, чтобы у нас дома было аккуратно”.

Когда ты говоришь о своих чувствах, другой человек автоматически фокусирует свое внимание на тебе. Так ты сообщишь о проблеме, но не спровоцируешь ссору.

Проси прощения искренне

По-видимому, у каждого бывают моменты раздражения, когда сдержать поток своих эмоций слишком сложно. Если ты наговорил(-а) лишнего, обязательно надо извиниться. Но искренне.

Это поможет любимому человеку избавиться от неприятного осадка ссоры. А вот фальшь очень чувствуется — после неискреннего извинения оскорбление может только усилиться.

Не умалчивай проблему

Очень часто партнеры, особенно в начале семейной жизни, предпочитают умалчивать о проблемах, чтобы не оскорблять друг друга.

Но это неправильно, потому что тогда возникает чувство фрустрации (подавленности из-за нереализованного стремления). Говорить о своих желаниях не то, что можно, а критически необходимо. Иначе как они сбудутся?

Однако помни, что все зависит от формы выражения своих чувств.

Практикуй метод пяти минут

Если избежать конфликта не удалось, лучше слушать, а не кричать. Знаем, это бывает непросто. Поэтому есть специальный метод пяти минут.

Он состоит в том, что один человек ставит таймер на пять минут и говорит. Потом также поступает другой партнер. В это время перебивать друг друга категорически запрещено.

Используй эти пять минут разумно. Не обвиняй и не критикуй любимого человека, а фокусируйся на своих чувствах.

Регулярно практикуйте с партнером это упражнение в течение двух недель, чтобы быть услышанными.

Распредели обязанности

Больше всего ссор в начале семейной жизни приносят бытовые проблемы. Это пустяковые ежедневные дела, которые очень важны.

Для того чтобы не спорить каждый раз, кто будет выносить мусор, следует создать график выполнения домашней работы на неделю.

Вместе разделите обязанности и запишите их на бумаге. Памятку прикрепи на холодильник или на другое видное место.

Так уж никто не сможет уйти от договоренностей. При необходимости можно обмениваться обязанностями или выполнять какие-то задачи вместе.

Ищи общие ценности

Во время совместной жизни можно узнать много нового о человеке. Расспроси больше о жизненных ценностях и планах партнера, познакомься с его родителями.

Это важно, ведь семья — это весомая часть жизни для каждого человека. И в случае совместного проживания ты будешь сталкиваться не только со взглядами партнера, но и убеждениями его близких.

Следует выяснить эти моменты до супружеской жизни и перед рождением собственных детей.

Семейные отношения не возникают сразу после штампа в паспорте и не базируются только на гормональном коктейле чувств. Над ними нужно постоянно работать двум партнерам.

Однако ненормальные события вокруг меняют нашу жизнь. Некоторым может стать сложнее проявлять нежность и терпение. Читай, почему рушатся отношения во время войны.

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