Постоянно срываешься на партнере? Психолог рассказала, почему мы это делаем и как найти “экологический” выход эмоций

Над отношениями в паре нужно всегда работать. Чтобы эти отношения были крепкими, с взаимопониманием, уважением, нужно соответственно относиться к своему партнеру. Из-за стресса люди могут срываться на своем партнере, даже если стараются работать над отношениями.

Психолог, ведущая Утра в Большом Городе Юлия Зорий рассказала о сложностях в отношениях и как найти “экологический” выход для эмоций.

Почему люди срываются друг на друге

Юлия Зорий говорит, что каждый человек периодически переживает стресс. Если его мало в жизни, он не становится проблемой. Но высокий уровень стресса оказывает значительное влияние на организм, который может проявляться даже физически: головные боли, потеря аппетита, боли в шее, спине, мышцах, тяжелое дыхание.

Если говорить о психических реакциях, то из-за высокого уровня стресса человеку хочется плакать, он чувствует тревогу, усталость и грусть.

Психолог говорит, если не работать над отрицательной эмоцией, она все равно найдет выход. Часто этот выход эмоций не “экологический”. Мы начинаем срываться на партнерах.

— Если это понимают оба партнера, и в определенный момент уровень стресса у каждого зашкаливает, тогда можно избежать ситуации, когда люди срываются друг на друга, — рассказывает Юлия.

“Экологический” выход эмоций

Психолог говорит, если ты испытываешь негативную эмоцию, нужно понять, какая это эмоция и почему она возникла. Когда ты идентифицировал(-а) чувства, дальше можно с ними работать. Часто, по привычке, люди начинают ссору. Но после такого выхода эмоций мы чувствуем себя еще хуже. Юлия Зорий советует переключиться на какую-то физическую активность.

— Известно, что любое физическое действие уменьшает силу эмоций.

Поэтому если чувствуешь, что сейчас злой(-ая), готовый(-а) выругаться на мужа (жену), то можно пойти помыть посуду, поперекладывать баночки-стаканы, положить одежду, поприседать, — советует психолог.

По ее словам, каждый может сделать себе список дел, которые помогут “экологически” справляться с негативными эмоциями. Также можно заняться чем-нибудь вместе: прогуляться, приготовить есть, вдвоем заняться спортом и т.д.

Когда делиться переживаниями

Психолог говорит, что следует знать, когда делиться волнениями с партнером. Ведь он (она) может быть очень эмоциональным(-ой) и сентиментальным(-ой), негативная новость может вызвать грусть и слезы. Поэтому здесь нет универсального совета, нужно учитывать особенности характера человека и состояние, в котором он находится.

— Если муж очень уставший, злой, или у него, например, чувство вины, связанное с войной, а в этот момент приходит жена и начинает жаловаться о том, что у нее ничего не получается, то, разумеется, может возникнуть определенный диссонанс. И, конечно, она имеет право на то, чтобы ее выслушали, — отмечает Юлия. Но в такой ситуации женщине лучше пойти к маме или подруге, говорит психолог.

Часто мужчины начинают чувствовать вину, когда видят слезы женщины, поэтому это такой выход эмоций тоже не самый “экологический”. Иногда женщине просто нужно поплакать без решения проблемы. Психолог говорит, что каждый человек сам будет ощущать момент, где у него есть разрешение все рассказать, но может быть неудачный момент.

Может ли навредить спонтанный брак

В начале полномасштабной войны в Украине был свадебный бум. Многие пары женились только после нескольких месяцев знакомства. Было много скептических мыслей на этот счет, ведь люди не знают друг друга и могут вскоре разойтись.

Но каждые отношения индивидуальны, все зависит от того, на чем они строятся: как пара видит ценность своих отношений, как они принимают друг друга в паре, в какой роли.

Важнее то, как пара наладила связь, умеет ли совместно решать сложные моменты, слышать друг друга. Если это все в отношениях, то нет разницы, сколько люди были вместе до бракосочетания.

Иногда бывает так, что люди расходятся после 20 лет брака. Ведь отношения как костер — каждый должен что-то подбрасывать в него, чтобы горел. Но важно понимать, зачем мы это делаем. Если у пары есть такое понимание, это очень хорошо.

Иногда за определенный период отношений люди понимают, что не подходят друг другу, но надеются, что ситуацию можно исправить. Ранее мы рассказывали о красных флажках в отношениях и как понять, что следует уходить от партнера.

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