Принять и уйти: почему иногда так трудно закончить исчерпавшие себя отношения

Отношения — вещь, которая должна давать силы, крылья за спиной, вдохновлять и поддерживать, становиться чем-то приятным и ценным для человека.

Однако бывает так, что партнеры отдаляются друг от друга по разным причинам. И если нет желания и знаний проговорить это, назревает неприятное, липкое решение — закончить отношения.

Почему иногда нам очень трудно завершить отношения, как понять, что любовь исчерпала себя и что делать в такой ситуации, — рассказала психолог Елена Архипова.

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Почему нам трудно закончить отношения

Психолог Елена Архипова рассказывает: к ней пришла на сеанс пациентка, которая пять лет ждала улучшения отношений со своим любимым. Она отдавала всю свою энергию, силы, время на отношения, где партнер уже не был заинтересован в продолжении и углублении чувств.

В конце концов ей было жалко завершить отношения, в которые она вложила так много ресурсов.

Так продолжалось бы дальше, если бы женщина не обратилась к психологу.

— Иногда наша жизнь напоминает вечную игру в казино, — говорит Елена Архипова.

И бывает так, что, несмотря на несогласия, крах в отношениях, на работе или в других проектах — мы продолжаем эту игру, ожидая желанную награду, выигрыш.

— Мы надеемся “отыграться и выиграть”, но все больше теряем: здоровья, сил, энергии, — отмечает Архипова.

И главное здесь — понять, что лучше уже не станет.

А дальше — признать то, что ты несешь убытки. Уйти из этого “казино”, оставить отрицательный опыт позади и идти к психотерапевту, — говорит психолог.

Конечно, покинуть человека или дело, которые раньше были важными и ценными, очень сложно.

Но отбросив от себя все то, что разрушало, ты сможешь открыть дверь для новых, лучших вещей. Ведь в психотерапии важно понимать, когда ситуация становится для тебя деструктивной, и вовремя выходить из таких обстоятельств.

Кроме такого испытания, как завершение отношений, тебя может ожидать ещё одна опасность: желание все вернуть. Какие ошибки мы совершаем после развода и как себе помочь, мы рассказывали в нашем другом материале.

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