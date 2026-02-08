Дружба закладывается дома: как отношения с родителями влияют на социальный круг

Новое масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics, раскрывает неочевидную связь между подростковым возрастом и зрелостью: качество отношений с родителями оказывает непосредственное влияние на то, насколько успешной будет ваша социальная жизнь через два десятилетия.

Ученые обнаружили, что высокий уровень социальной активности во взрослом возрасте встречается вдвое чаще среди тех, кто имел самые крепкие семейные связи в юности по сравнению с теми, чьи отношения с родными были слабы.

Сначала дружба в семье, потом с другими: в чем секрет социального человека

Исследование охватило 7018 участников, за которыми наблюдали более 20 лет — от средней школы до достижения ими 30-ти и 40-летнего возраста. Ученые оценивали шесть ключевых показателей социального благополучия, среди которых наличие по меньшей мере трех близких друзей и регулярное общение (не реже одного раза в неделю).

Статистические данные демонстрируют четкую восходящую тенденцию в зависимости от качества семейного воспитания:

Среди подростков с слабыми семейными связями только 16,1% стали социально активными взрослыми.

Во второй группе этот показатель вырос до 22%.

В третьей — до 28,6%.

Среди подростков с самыми крепкими родственными отношениями высокий уровень социальных связей во взрослом возрасте зафиксирован в 39,5%.

Это доказывает, что семейное тепло является фундаментальным фактором, превосходящим многие внешние обстоятельства.

В 2023 году было официально объявлено об “эпидемии одиночества”, которое негативно влияет на здоровье сердца и общую продолжительность жизни. Доктор Роберт С. Уитакер, ведущий автор исследования, отмечает, что обычно наука фокусируется на минимизации рисков, но этот проект помогает понять, почему люди “процветают”.

Родители, создающие атмосферу, где подросток ощущает себя услышанным, защищенным и ценным, фактически моделируют здоровые навыки общения. Затем дети копируют эти модели, строя собственные сети дружбы и профессиональных контактов.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал, что его понимают и уважают — это и есть лучшая инвестиция в его психическое здоровье и социальный капитал через двадцать лет.

Раньше мы писали, что делать, если партнер не хочет иметь детей — читай в материале, является ли это точкой невозврата.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!