Субсидия через приложение Дія: пошаговая инструкция

В этом году отопительный сезон обещает быть непростым. Чтобы пройти его без проблем, украинцам советуют заранее позаботиться об утеплении своего дома.
А людям, имеющим право на субсидию, больше не придется часами стоять в очередях на оформление. Ведь это можно быстро и комфортно сделать дома самостоятельно через приложение Дія.
Весь процесс рассказываем пошагово.
Авторизуемся на портале diia.gov.uaЭто мы можем сделать с помощью электронной подписи или BankID.Выбираем в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и помощь.Далее выбираем пункт Заявление на назначение жилищных субсидий в электронной форме.
В заявлении указать адрес, по которому хотим получить субсидию; имеем ли задолженность по коммунальным услугам; выбираем, на какие именно ЖКУ нам нужна льгота (можно выбрать несколько).Затем следует указать номер личного счета и название организации, предоставляющей услугу, наличие счетчиков, а также информацию о доходах всех членов домохозяйства, фактически проживающих по указанному адресу, кроме тех, информация о которых есть в госреестрах.
Из двух предложенных вариантов — на банковскую карту или на отделение Укрпочты — выбираем наиболее удобный.
Это может быть справка о доходах, информация о которых отсутствует в налоговом и Пенсионном фонде, договор аренды квартиры или, например, документы, подтверждающие нахождение лица в сложных жизненных обстоятельствах, и т.п.
Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. В случае, если понадобятся дополнительные данные, должно прийти уведомление.Заявление может рассматриваться в течение месяца.Субсидия на большинство коммунальных услуг будет продлеваться автоматически, если у вас в течение года ничего не меняется.
Субсидия — это, конечно, хорошо, но приятней, когда и в платёжках сумма меньше.
Для этого нужно учиться экономить, хотим напомнить, что ранее мы рассказывали, как обустроить дом, чтобы экономить на отоплении.