Территориальная оборона в Украине: раскладываем по полочкам, кто попадет в ряды защитников

Каждый новый закон вызывает множество споров, обсуждений и недоразумений. Не успели мы отпраздновать Новый год, как вступил в силу Закон Украины “Об основах национального сопротивления”. Случилось это 1 января этого года.

Однако как понять все положения, если ты не опытный юрист, а обычный человек, и что делать в случае необходимости — задача со звездочкой.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook поделилась слайдами, которые помогут разобраться, кого могут брать в ряды территориальной обороны и чем будут заниматься армейцы.

Что такое территориальная оборона?

Территориальная оборона – система общегосударственных средств, которые проводятся в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам.

А еще – для того, чтобы помочь населению защищать территории и собственное имущество в случае чрезвычайных ситуаций.

Как происходит комплектование сил территориальной обороны?

Территориальная оборона создается с учетом территории, численности населения и готовых присоединиться к ее рядам, а также минимального времени на приведение ее подразделений в готовность.

В мирное время к терробороне относятся военнослужащие-контрактники и призывники из офицерского состава.

В особый период к ним прилагается территориальный резерв.

Кто может стать резервистом

Резервистом может стать любой гражданин Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и наличия опыта службы. Требования по состоянию здоровья здесь более снисходительны, чем к контрактникам.

Кроме того, если кто-то не стремится заключать контракт военнослужащего, то сможет подписать контракт резервиста теробороны. Также можно стать членом добровольческого формирования.

Как создаются добровольческие формирования

К тому же могут быть созданы добровольческие формирования территориальных общин.

В их состав входят граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям, прошли профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца теробороны.

В основном в добровольческие формирования входят украинцы, прошедшие военную службу.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу, входят в состав добровольческих формирований после принятия присяги.

Чем будет заниматься территориальная оборона

защита населения и окружающей среды в случае чрезвычайных ситуаций; подготовка украинцев к национальному сопротивлению; охрана и оборона стратегических объектов, объектов инфраструктуры и коммуникаций, органов государственной и местной власти; участие в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и незаконными вооруженными формированиями; участие в обеспечении общественной безопасности и порядка.

Что дает территориальный резерв?

гарантированное денежное обеспечение;

обеспечение бесплатной медицинской помощью в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

сохранение места работы, должности и должностного оклада в учреждении, организации, на предприятии, где военнослужащие работали на момент призыва;

гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”.

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