Территориальная оборона в Украине: раскладываем по полочкам, кто попадет в ряды защитников

Каждый новый закон вызывает множество споров, обсуждений и недоразумений. Не успели мы отпраздновать Новый год, как вступил в силу Закон Украины “Об основах национального сопротивления”. Случилось это 1 января этого года.
Однако как понять все положения, если ты не опытный юрист, а обычный человек, и что делать в случае необходимости — задача со звездочкой.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Facebook поделилась слайдами, которые помогут разобраться, кого могут брать в ряды территориальной обороны и чем будут заниматься армейцы.
Территориальная оборона – система общегосударственных средств, которые проводятся в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам.
А еще – для того, чтобы помочь населению защищать территории и собственное имущество в случае чрезвычайных ситуаций.
Территориальная оборона создается с учетом территории, численности населения и готовых присоединиться к ее рядам, а также минимального времени на приведение ее подразделений в готовность.
В мирное время к терробороне относятся военнослужащие-контрактники и призывники из офицерского состава.
В особый период к ним прилагается территориальный резерв.
Резервистом может стать любой гражданин Украины от 18 до 57 лет независимо от пола и наличия опыта службы. Требования по состоянию здоровья здесь более снисходительны, чем к контрактникам.
Кроме того, если кто-то не стремится заключать контракт военнослужащего, то сможет подписать контракт резервиста теробороны. Также можно стать членом добровольческого формирования.
К тому же могут быть созданы добровольческие формирования территориальных общин.
В их состав входят граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям, прошли профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца теробороны.
В основном в добровольческие формирования входят украинцы, прошедшие военную службу.
Граждане Украины, которые не проходили военную службу, входят в состав добровольческих формирований после принятия присяги.
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