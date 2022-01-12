Территориальная оборона в Украине: раскладываем по полочкам, кто попадет в ряды защитников

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 января 2022, 14:00
Территориальная оборона в Украине: раскладываем по полочкам, кто попадет в ряды защитников

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