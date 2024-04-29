Торнадо в США: есть погибшие и раненые, в нескольких округах объявлено чрезвычайное положение

Уже несколько дней подряд, начиная с пятницы 26 апреля, в нескольких регионах США бушуют мощные торнадо. Как сообщает Associated Press, непогода уже убила четырех человек в Оклахоме, среди жертв есть младенец. Еще не менее 100 человек получили ранения.

Торнадо в США также оставили тысячи жителей Оклахомы без света в воскресенье. Это произошло после того, как стихия разрушила здание в центре одного из городов штата.

Торнадо в США 2024 — что известно о последствиях стихии

Более 20 000 человек в штате Оклахома остались без электричества спустя несколько часов после начала торнадо поздно вечером в субботу.

Сейчас также смотрят

Значительные разрушения произошли в городе Сульфури с населением около 5000 человек, где торнадо смял много зданий в центре города, разбрасывал автомобили и автобусы и сорвал крыши с домов в радиусе 15 кварталов.

Просто невозможно поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города были разрушены, — сказал губернатор Оклахомы Кевин Ститт во время визита в сильно пострадавший город.

По словам губернатора, около 30 человек получили ранения в Сульфуре, некоторые из них во время удара торнадо находились в местном баре.

Больницы по всему штату сообщили об около 100 раненых, среди них люди, пораженные обломками, сообщает Департамент управления чрезвычайными ситуациями Оклахомы.

Среди четырех погибших в штате был младенец, сообщил директор по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз Майк Докри.

Представители Белого дома сообщили, что президент Джо Байден разговаривал с губернатором Кевином Ститтом в воскресенье и предложил полную поддержку федеральному правительству.

Представители властей Оклахомы заявили, что торнадо в Сульфуре начался в городском парке, а затем прокатился по центру города, опрокидывая машины и срывая крыши и стены с кирпичных построек.

По данным Службы экстренной медицинской помощи округа Хьюз, вблизи города Холденвилл Торнадо также стал причиной смерти двух человек и повредил или разрушил более десятка домов.

Еще один человек погиб на межштатной автомагистрали 35 вблизи города Мариетта на юге Оклахомы, сообщили официальные лица штата.

Читать по теме Смертоносные торнадо пронеслись по США: разрушены до основания города

Торнадо бушует в разных штатах Америки

Смертоносная погода в Оклахоме — еще один из десятков зарегистрированных случаев торнадо в Америке, начавшихся в центральной части страны с пятницы.

Проливные дожди в штате вместе с торнадо также повлекли за собой опасные наводнения. В воскресенье губернатор Оклахомы Кевин Ститт издал указ об объявлении чрезвычайного положения в 12 округах из-за сильной погоды.

Жертвами непогоды стали и жители штата Айова, где официальные лица округа Поттаваттами сообщили о смерти мужчины, получившего тяжелые травмы во время торнадо в пятницу.

Жители других штатов также приходят в себя от повреждений. Торнадо в пригороде Омахи, штат Небраска, разрушил дома и предприятия в субботу, двигаясь на мили через сельскохозяйственные угодья и в районы.

Непогода также добралась до городов в штате Айова, что повлекло разрушение и повреждение зданий.

Раньше мы рассказывали о сильных лесных пожарах в американском штате Техас.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.