Торнадо в США: есть погибшие и раненые, в нескольких округах объявлено чрезвычайное положение

Уже несколько дней подряд, начиная с пятницы 26 апреля, в нескольких регионах США бушуют мощные торнадо. Как сообщает Associated Press, непогода уже убила четырех человек в Оклахоме, среди жертв есть младенец. Еще не менее 100 человек получили ранения.
Торнадо в США также оставили тысячи жителей Оклахомы без света в воскресенье. Это произошло после того, как стихия разрушила здание в центре одного из городов штата.
Более 20 000 человек в штате Оклахома остались без электричества спустя несколько часов после начала торнадо поздно вечером в субботу.
Значительные разрушения произошли в городе Сульфури с населением около 5000 человек, где торнадо смял много зданий в центре города, разбрасывал автомобили и автобусы и сорвал крыши с домов в радиусе 15 кварталов.
Просто невозможно поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города были разрушены, — сказал губернатор Оклахомы Кевин Ститт во время визита в сильно пострадавший город.
Просто невозможно поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города были разрушены, — сказал губернатор Оклахомы Кевин Ститт во время визита в сильно пострадавший город.
По словам губернатора, около 30 человек получили ранения в Сульфуре, некоторые из них во время удара торнадо находились в местном баре.
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Больницы по всему штату сообщили об около 100 раненых, среди них люди, пораженные обломками, сообщает Департамент управления чрезвычайными ситуациями Оклахомы.
Среди четырех погибших в штате был младенец, сообщил директор по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз Майк Докри.
Представители Белого дома сообщили, что президент Джо Байден разговаривал с губернатором Кевином Ститтом в воскресенье и предложил полную поддержку федеральному правительству.
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Представители властей Оклахомы заявили, что торнадо в Сульфуре начался в городском парке, а затем прокатился по центру города, опрокидывая машины и срывая крыши и стены с кирпичных построек.
По данным Службы экстренной медицинской помощи округа Хьюз, вблизи города Холденвилл Торнадо также стал причиной смерти двух человек и повредил или разрушил более десятка домов.
Еще один человек погиб на межштатной автомагистрали 35 вблизи города Мариетта на юге Оклахомы, сообщили официальные лица штата.
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Смертоносная погода в Оклахоме — еще один из десятков зарегистрированных случаев торнадо в Америке, начавшихся в центральной части страны с пятницы.
Проливные дожди в штате вместе с торнадо также повлекли за собой опасные наводнения. В воскресенье губернатор Оклахомы Кевин Ститт издал указ об объявлении чрезвычайного положения в 12 округах из-за сильной погоды.
Жертвами непогоды стали и жители штата Айова, где официальные лица округа Поттаваттами сообщили о смерти мужчины, получившего тяжелые травмы во время торнадо в пятницу.
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Жители других штатов также приходят в себя от повреждений. Торнадо в пригороде Омахи, штат Небраска, разрушил дома и предприятия в субботу, двигаясь на мили через сельскохозяйственные угодья и в районы.
Непогода также добралась до городов в штате Айова, что повлекло разрушение и повреждение зданий.
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