Снова этот понедельник. Как начать неделю без стресса для организма

Часто после выходных начало рабочей недели ассоциируется с чем-то не очень приятным. От одного только осознания, что нужно возвращаться к обычному рабочему режиму становится нехорошо. Зато ответственным за это все делают — понедельник.

Однако даже если изменить расписание работы удается не всегда, то хотя бы можно найти методы, которые сделают начало недели более приятным. Нужно просто “перепрограммировать” свой мозг и поработать над положительным отношением к понедельникам.

Как это сделать в своей статье The Conversation рассказали преподаватели Университета медицины и наук о здоровье RCSI Кристина Решке и Йоланта Берк.

Почему так происходит

После нескольких дней отдыха некоторым трудно вернуться в привычный распорядок дня, а тем более выполнять рабочие обязанности. Иногда на выходных даже можно почувствовать страх или тревогу по поводу предстоящего начала недели.

Это происходит потому, что наш мозг любит предсказуемость и рутину, а не постоянные изменения.

Несмотря на то, что выходные наоборот должны приносить отдых и покой, наш мозг упорно работает, чтобы приспособиться к внезапному изменению рутины.

К тому же, даже исследования показали, что отсутствие рутины связано с ухудшением самочувствия и психологическими расстройствами.

Конечно, наш мозг может адаптироваться к новому режиму на выходных. Однако каждый раз возникает вопрос о том, как вернуться к привычной рабочей рутине, а также менее приятным делам в понедельник утром.

Как изменить свое отношение к понедельникам

Если все же не удается изменить ситуацию, то, по крайней мере, можно подойти к ней с другой стороны. В этом случае изменить ход мыслей на более позитивное мышление.

Поработай над четким распорядком дня

Один из наиболее действенных способов приспособиться к переменам после выходных – это ввести распорядок на каждый день недели. Он поможет сделать жизнь более организованной. Таким образом, мозг будет отдыхать от внезапной смены рутины и тратить меньше времени для адаптации.

Не забывай о важности режима сна

На восприятие тяжелых понедельников влияет также и смена режима сна. Она же и вызывает сбой наших биологических часов. То есть, если на выходных вы хотите поспать дольше обычного, то ваш организм будет перестраиваться на новый график, что плохо повлияет на начало недели уже с другим режимом сна.

Поэтому как в будни, так и в выходные старайся ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Возьми паузу и отдохни

Немалый контроль над нашим организмом имеет кортизол — гормон стресса, который стимулирует каждое утро наше пробуждение. В будние дни, как только мы просыпаемся, уровень кортизола резко возрастает, а его колебания, как правило, выше, чем в выходные.

Чтобы уменьшить его колебания, нужно снизить общий стресс с помощью расслабления, а особенно по понедельникам. Проводи больше времени на свежем воздухе, утром сосредоточься на уходе за собой, а затем заходи в соцсети и читай новости.

Однако иногда проблема не совсем в восприятии начала рабочей недели. Она бывает и несколько серьезнее. Когда кажется, что силы заканчиваются, и уже не можешь держать контроль над обстоятельствами. Вікна рассказывали, что такое хроническая усталость и апатия, и как она может проявляться.