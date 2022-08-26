Удешевление аренды квартир в Киеве: с чем это связано и какая ценовая категория представлена ​​на рынке

За шесть месяцев войны аренда жилья в больших городах центра, юга и востока страны подешевела в несколько раз. К примеру, в Киеве стоимость аренды жилья снизилась вдвое по сравнению с довоенным периодом! Сейчас в аренду можно взять жилье за $5 за кв.
Как отмечает издание НВ, процентное снижение цен на аренду просто безумное: цены на аренду жилья в столице упали на 54,6% в долларовом или на 35% в гривневом эквиваленте.
Директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук прокомментировал такие изменения на рынке жилья и предположил, какой будет ситуация в последующие месяцы.
Снижение цен на рынке аренды жилья в Киеве замедлилось, что позволяет предположить приближение к локальному минимуму рынка. Вероятно, в ближайшие месяцы ценовая ситуация на рынке аренды стабилизируется.
Снижение цен на рынке аренды жилья в Киеве замедлилось, что позволяет предположить приближение к локальному минимуму рынка. Вероятно, в ближайшие месяцы ценовая ситуация на рынке аренды стабилизируется.
Unsplash
К тому же эксперт подметил об увеличенном спросе на однокомнатные квартиры, а вот трехкомнатные мало кого интересуют.
— 49% запросов приходится именно на однокомнатные квартиры, еще около 44% заинтересованных в аренде рассматривают двухкомнатные варианты, и только 7% всех потенциальных арендаторов ищут квартиру с тремя комнатами.
Большинство арендаторов предпочитают Голосеевский и Шевченковский районы. Именно поэтому ставка аренды в этих районах снизилась “лишь” на 40% против снижения 51% в остальных районах — заключает Роман Герасимчук.
А какая ситуация с арендой жилья во Львове и других городах можно найти в нашем материале.
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