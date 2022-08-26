Экономия

Удешевление аренды квартир в Киеве: с чем это связано и какая ценовая категория представлена ​​на рынке

Виктория Мельник, редактор сайта 26 августа 2022, 19:30
Цены на аренду в Киеве
Фото: Unsplash

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