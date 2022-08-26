Удешевление аренды квартир в Киеве: с чем это связано и какая ценовая категория представлена ​​на рынке

За шесть месяцев войны аренда жилья в больших городах центра, юга и востока страны подешевела в несколько раз. К примеру, в Киеве стоимость аренды жилья снизилась вдвое по сравнению с довоенным периодом! Сейчас в аренду можно взять жилье за ​​$5 за кв.

Как отмечает издание НВ, процентное снижение цен на аренду просто безумное: цены на аренду жилья в столице упали на 54,6% в долларовом или на 35% в гривневом эквиваленте.

Цены на аренду жилья в Киеве

Традиционно, самую большую цену за аренду ты отдашь в Печерском районе Киева. Медианная стоимость аренды составляет $496 за объект или $8 за кв.м; В Шевченковском районе аренда квартиры обойдется в $343 за квартиру или $7 за кв.м; Голосеевский район — третий в списке ценовой категории аренды жилья в Киеве. За квартиру здесь установлена ​​цена $326 или $6 за кв.м; Минимальная цена установлена ​​в Деснянском районе: здесь аренда квартиры обойдется в $169 за квартиру или $4 за кв.м.

Директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук прокомментировал такие изменения на рынке жилья и предположил, какой будет ситуация в последующие месяцы.

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Снижение цен на рынке аренды жилья в Киеве замедлилось, что позволяет предположить приближение к локальному минимуму рынка. Вероятно, в ближайшие месяцы ценовая ситуация на рынке аренды стабилизируется.

К тому же эксперт подметил об увеличенном спросе на однокомнатные квартиры, а вот трехкомнатные мало кого интересуют.

— 49% запросов приходится именно на однокомнатные квартиры, еще около 44% заинтересованных в аренде рассматривают двухкомнатные варианты, и только 7% всех потенциальных арендаторов ищут квартиру с тремя комнатами.

Большинство арендаторов предпочитают Голосеевский и Шевченковский районы. Именно поэтому ставка аренды в этих районах снизилась “лишь” на 40% против снижения 51% в остальных районах — заключает Роман Герасимчук.

А какая ситуация с арендой жилья во Львове и других городах можно найти в нашем материале.

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