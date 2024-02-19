УДП изменило название 23 судов: избавились от российского прошлого и вспомнили об украинских городах

Украинское Дунайское пароходство изменило название 23 судов, ранее называвшихся в честь деятелей коммунистического режима и российских городов. Читай о новых названиях украинских судов и как в них вспомнили о городах в оккупации.

УДП изменило название 23 судов: что известно

Украинское Дунайское Пароходство изменило название 23 судов, которые ранее назывались в честь российских городов и были связаны с советским прошлым. Обім этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

В организации решили посвятить новые названия населенным пунктам, имеющим отношение к речному/морскому транспорту и находящимся в оккупации.

В настоящее время 23 судна пароходства уже получили украинские наименования. Среди буксиров произошли следующие изменения:

Загорск — Борис Макаров, Валерий Кидык;

Звенигород — Севастополь;

Никифор Шолуденко — Одесса;

Гагра — Очаков;

Иваново — Геническ;

Иркутск — Кременчуг;

Астрахань — Линц;

Хабаровск — Мариуполь;

Кузьма Галкин — Николаев;

Челябинск — Олешки;

Оренбург — Феодосия.

Самоходные суда носят названия Константин Боженко, Алексей Ивлев, Капитан Гайдай, Николай Будников, Григорий Морозов, Капитан Антипов, Капитан Ширков.

Служебно-вспомогательное судно Московский-2 стало Килийским, а пассажирское судно Волга — Тисой.

Морской сухогруз теперь называется Рени.

Первыми новые названия получили находившиеся в ремонте суда, ведь процесс оформления новых документов является длительным.

Сначала комиссия администрации судоходства должна сделать выводы о целесообразности переименования, затем начнется подготовка документов на внесение изменений в Государственный судовой реестр Украины, получение свидетельства о праве собственности на судно и свидетельства о праве плавания под государственным флагом Украины.

Не только судоходство, но и другие сферы вовлекаются в процесс дерусификации, в частности культура. Читай о процессе дерусификации украинской культуры во время войны в нашем материале.

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