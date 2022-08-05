Двери Европы для вас открыты: украинки смогут беспрепятственно ездить домой и возвращаться в ЕС

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 августа 2022, 15:30
Українки зможуть безперешкодно їздити додому та повертатись в ЄС
Фото: Pexels

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