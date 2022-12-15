Украинские военные получат повышенную зарплату к праздникам — в Минобороны объяснили почему

В декабре военные получат почти на 37% больше денежного обеспечения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Это обусловлено тем, что в конце года есть дополнительные начисления. По словам Маляр, обычно должностной оклад, выплаты за звание и выслугу лет — это наименьшая часть денежного обеспечения, но в декабре ситуация отличается.

— Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений.

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Поэтому в декабре мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре.

Сейчас эти начисления как раз происходят, — объяснила она.

Также она рассказала о выплатах за ноябрь. Замминистра сообщила, что по состоянию на 14 декабря выплаты за непосредственное участие в боевых действиях профинансированы на 100% — это 100 тыс. грн.

И на 100% дополнительные выплаты за службу во время военного положения — это 30 тыс. грн, добавила Маляр. Она отметила, что формально сейчас выплачено 60% от общего объема ежемесячного денежного обеспечения.

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