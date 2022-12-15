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Украинские военные получат повышенную зарплату к праздникам — в Минобороны объяснили почему

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 декабря 2022, 14:47
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