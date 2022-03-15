В Украине началась мобилизация резервистов второй очереди — что это значит и какие еще есть волны

Еще 3 марта 2022 Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

С этого момента начался призыв первой очереди резервистов. В настоящее время почти 100% военных из нее уже мобилизованы.

Поэтому было принято решение мобилизовать военнообязанных граждан второй очереди.

Об этом 15 марта на брифинге сообщил начальник Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кто попадает во вторую волну

По словам Романа Горбача, мобилизации подлежат граждане, проходившие службу до 2014 года и имеющие опыт работы на соответствующих должностях. Таких лиц отправят сразу в воинские части.

Тот, кто до этого не проходил службу, может быть мобилизован для обучения в центры ВСУ.

Полковник утверждает, что солдат срочной службы будут привлекать к обороне Украины только в случае боевых действий в регионах, где раньше была мирная территория.

Какие есть очереди мобилизации

Первая очередь — это оперативный резерв . Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС.

. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии. В основном это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая очередь — военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Следующий этап — мобилизационный резерв. Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний.

резерв. Сюда относим военнообязанных, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний. И еще одна очередь — общественный резерв. Другие граждане, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья по призыву на военную службу и могут быть привлечены для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период (в случае полномасштабной войны — ред.).

Ранее мы подробно рассказывали, что такое мобилизация и как ее производят.