58 Героев навсегда дома: Украина вернула тела защитников

Война в Украине отнимает самую большую цену — жизнь тысяч лучших, молодых и умных украинцев. Этот долг Россия нам не выплатит никогда, а единственное, что остается семьям Героев — оплакивать потерю и достойно похоронить тела защитников.

16 февраля Украина смогла вернуть еще 58 тел военных. Об этом — дальше в материале.

Украина вернула тела военных: что известно

16 февраля 2024 года Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил о проведении очередного репатриационного мероприятия, по результатам которого в Украину вернули тела 58 погибших защитников.

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— Павших защитников Украины было возвращено благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины ВСУ, ГУ ГСЧС, других представителей структур сектора безопасности и обороны Украины, — сообщили в Координационном штабе.

Также там выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Известно, что Вооруженные Силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Тела военных после идентификации передадут родным для достойного захоронения.

Пережить боль утраты — это сверхсложная задача. Раньше мы рассказывали тебе, как говорить с человеком, потерявшим близких на войне.

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