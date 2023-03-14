Как проявляется весенний авитаминоз у детей: его симптомы и профилактика

После зимней спячки восстанавливается не только природа, но и организм человека. Однако очень часто с приходом весны появляется и дефицит витаминов, который после холодной зимы все же прогрессирует.
В большинстве случаев дети в первую очередь испытывают влияние весенней нехватки витаминов. Родители, в свою очередь, стараются кормить ребенка только свежими фруктами или овощами. Но действительно ли этот метод эффективен?
Вікна разобрались, что такое весенний авитаминоз и чем он грозит здоровью ребенка. Подробнее об этом расскажем в материале.
Простыми словами авитаминоз — это недостаток витаминов в организме. Весенний авитаминоз поражает людей с наступлением тепла. После изнуряющего зимнего периода нашему организму нужны силы, а именно — витамины, чтобы адаптироваться к новому сезону и большей активности.
То, что обычно происходит с нами в конце зимы и в начале весны, медики называют витаминной недостаточностью. То есть человеческому организму не хватает одного или нескольких витаминов, но все же определенный их минимум есть.
Признаки весеннего авитаминоза зависят от того, чего не хватает в организме. Даже недостаток одного витамина может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение обмена веществ, возникновение хронических заболеваний.
Обнаружить дефицит витаминов у ребенка можно по определенным симптомам:
Чаще всего причиной возникновения весеннего авитаминоза является слабый иммунитет после перенесенных за осенне-зимний период простудных или вирусных заболеваний. Детский организм тратит витаминные запасы для борьбы с болезнями, а из-за отсутствия тепла и достаточного употребления витаминов происходит их дефицит.
Несмотря на то, что в зимний период употребление овощей или фруктов не прекращается, они все же не содержат большое количество витаминов, поскольку последние разрушаются при длительном хранении.
Имеющийся в организме запас витаминов, как правило, к весне расходуется, а количество поступающих с продуктами витаминов критически недостаточно.
Имеющийся в организме запас витаминов, как правило, к весне расходуется, а количество поступающих с продуктами витаминов критически недостаточно.
Также это связано с тем, что детский организм постоянно растет и развивается, поэтому, в отличие от взрослого, требует повышенных норм витаминов и минеральных веществ.
Дефицит витаминов в организме ребенка имеет свои последствия. Прежде всего опасность заключается в том, что если длительное время в организм не поступает достаточно витаминов, то включается режим экономии. Простыми словами, детский организм довольствуется небольшим количеством витаминов.
Позже, когда витамин начинает поступать с едой в достаточном количестве, организм уже не в состоянии усваивать его в необходимом объеме. Таким образом, развивается хронический авитаминоз, который со временем наносит существенный вред детскому организму и проявляется в виде серьезных патологий.
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Несмотря все, предотвратить развитие авитаминоза все же можно. Вот несколько советов, которые тебе пригодятся.
Организовать ребенку правильное питание — одна из важнейших задач в данный период. Это поможет нормализовать уровень витаминов в организме ребенка.
Умственные и физические нагрузки не должны быть чрезмерными. Следует дать ребенку возможность восстановиться после зимней неактивности. Прогулки и более свежий весенний воздух помогут это сделать.
Заваривай ребенку отвары из замороженных ягод и не забудь про компоты из сухофруктов.
Это очень важный компонент положительного мышления и развития ребенка.
Родителям нужно очень внимательно следить за здоровьем своего ребенка, ведь кроме дефицита витаминов в детском организме могут оказаться более серьезные проблемы. Ранее Вікна рассказывали о болезнях сердца у детей и важности их своевременной диагностики.