Как проявляется весенний авитаминоз у детей: его симптомы и профилактика

После зимней спячки восстанавливается не только природа, но и организм человека. Однако очень часто с приходом весны появляется и дефицит витаминов, который после холодной зимы все же прогрессирует.

В большинстве случаев дети в первую очередь испытывают влияние весенней нехватки витаминов. Родители, в свою очередь, стараются кормить ребенка только свежими фруктами или овощами. Но действительно ли этот метод эффективен?

Вікна разобрались, что такое весенний авитаминоз и чем он грозит здоровью ребенка. Подробнее об этом расскажем в материале.

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Что такое весенний авитаминоз?

Простыми словами авитаминоз — это недостаток витаминов в организме. Весенний авитаминоз поражает людей с наступлением тепла. После изнуряющего зимнего периода нашему организму нужны силы, а именно — витамины, чтобы адаптироваться к новому сезону и большей активности.

То, что обычно происходит с нами в конце зимы и в начале весны, медики называют витаминной недостаточностью. То есть человеческому организму не хватает одного или нескольких витаминов, но все же определенный их минимум есть.

Как распознать весенний авитаминоз у ребенка

Признаки весеннего авитаминоза зависят от того, чего не хватает в организме. Даже недостаток одного витамина может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение обмена веществ, возникновение хронических заболеваний.

Обнаружить дефицит витаминов у ребенка можно по определенным симптомам:

ухудшение зрения;

сухость кожи, трещины, зуд, шелушение;

заболевания слизистых оболочек горла, рта, языка и губ;

проблемы с зубами и деснами;

нарушение сна;

обострение хронических заболеваний;

изменение вкусовых предпочтений.

Почему возникает весенний авитаминоз у детей

Чаще всего причиной возникновения весеннего авитаминоза является слабый иммунитет после перенесенных за осенне-зимний период простудных или вирусных заболеваний. Детский организм тратит витаминные запасы для борьбы с болезнями, а из-за отсутствия тепла и достаточного употребления витаминов происходит их дефицит.

Несмотря на то, что в зимний период употребление овощей или фруктов не прекращается, они все же не содержат большое количество витаминов, поскольку последние разрушаются при длительном хранении.

Имеющийся в организме запас витаминов, как правило, к весне расходуется, а количество поступающих с продуктами витаминов критически недостаточно.

Также это связано с тем, что детский организм постоянно растет и развивается, поэтому, в отличие от взрослого, требует повышенных норм витаминов и минеральных веществ.

В чем его опасность для ребенка?

Дефицит витаминов в организме ребенка имеет свои последствия. Прежде всего опасность заключается в том, что если длительное время в организм не поступает достаточно витаминов, то включается режим экономии. Простыми словами, детский организм довольствуется небольшим количеством витаминов.

Позже, когда витамин начинает поступать с едой в достаточном количестве, организм уже не в состоянии усваивать его в необходимом объеме. Таким образом, развивается хронический авитаминоз, который со временем наносит существенный вред детскому организму и проявляется в виде серьезных патологий.

Профилактика весеннего детского авитаминоза

Несмотря все, предотвратить развитие авитаминоза все же можно. Вот несколько советов, которые тебе пригодятся.

Соблюдать сбалансированное питание

Организовать ребенку правильное питание — одна из важнейших задач в данный период. Это поможет нормализовать уровень витаминов в организме ребенка.

Избегать чрезмерных нагрузок

Умственные и физические нагрузки не должны быть чрезмерными. Следует дать ребенку возможность восстановиться после зимней неактивности. Прогулки и более свежий весенний воздух помогут это сделать.

Употреблять полезные напитки

Заваривай ребенку отвары из замороженных ягод и не забудь про компоты из сухофруктов.

Хорошее настроение

Это очень важный компонент положительного мышления и развития ребенка.

Родителям нужно очень внимательно следить за здоровьем своего ребенка, ведь кроме дефицита витаминов в детском организме могут оказаться более серьезные проблемы. Ранее Вікна рассказывали о болезнях сердца у детей и важности их своевременной диагностики.