​​Ограниченно пригодный в военное время: что означает и какие условия службы

Непригодность и ограниченная пригодность к военной службе — это вопрос, который интересует многих украинцев. Особенно — молодежь. Что означают эти термины, как они определяются и как это влияет на ситуацию в стране сейчас — читай в материале.

Ограниченно пригодный в военное время Украина — значение

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат), которые направляют их на прохождение обследования военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Если после обследования комиссия признает мужчину полностью непригодным к военной службе, его могут не мобилизовывать даже в условиях войны. Однако лица с ограниченной пригодностью все еще могут служить в армии во время военного положения.

Сейчас также смотрят

Ограниченно пригодный в военное время

Ограниченная пригодность означает, что лицо не может нести военную службу в мирный период, однако это не дает основания для отсрочки в случае военного положения.

То есть, это непригодность в мирное время, однако это не означает, что военнообязанный имеет отсрочку от службы в армии.

Лица с ограниченной годностью могут с легкостью служить в условиях военного положения, поэтому их все же могут мобилизовать. Всем известно, что в мирное время достаточно широкий список болезней, которые делают человека непригодным к службе. Однако в условиях военного положения этот список очень сильно сужается.

Ограниченно пригодный в военное время: что означает и могут ли все же мобилизовать

По словам адвоката Яны Меюс, ограниченная пригодность для несения службы в ВСУ не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от военной службы в 2023 году, но некоторые особенности этот статус имеет.

В частности, обновленный перечень болезней предусматривает формулировку ограниченной пригодности или пригодность определяется индивидуально, поэтому в военное время ВЛК принимает постановление пригодный к военной службе во всех таких случаях, кроме ст. 2-в, 4-в, 5-B, 13-B, 14-B, 17-B, 21-B, 22-B.

В случае несогласия с заключением военно-врачебной комиссии ее решение можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде.

Ограниченно пригодный в военное время: что это значит и где можно служить

По словам эксперта, согласно приказу Минобороны N°402, ограниченно пригодные не могут служить в:

десантных войсках;

плавсоставе флота;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Но могут служить в:

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, учебных организациях.

Узнать степень годности к воинской службе можно в приказе Минобороны N° 402.

Ранее мы рассказывали о законопроекте №8169, разрешающем увольнение военных в запас после прохождения ВВК.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.