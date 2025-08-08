Фото Facebook Каждый день новости — о гибели на фронте. К этому привыкнуть никак не возможно. Стало известно, что на войне погибла главная хранительница фондов Черниговского художественного музея и член Пласта Марина Гриценко.Что известно о смерти Марины Гриценко, читай в нашем материале дальше. Погибла Марина Гриценко: что известно Марине Гриценко, боевому медику 3-й штурмовой бригады, было всего 39 лет. Печальное известие сообщил военнослужащий и директор Музейно-выставочного центра Тростянецкий Евгений Маловичко.На фронте погибла коллега — главная хранительница фондов Черниговского художественного музея. Боль… Военный и коллега также добавил, что женщина в начале большой войны вместе с дочерью перебрались в музей… чтобы беречь экспонаты от оккупантов и мародеров. В феврале 2023 стала стрельцом, а как боевой медик принимала участие в боях в Харьковской области. Отреагировали на потерю и в музее. Разве в это можно поверить? Марина олицетворяла устойчивость нашего музея во время осады. — Ее характер и безудержный дух не позволили ей сложить руки, ее душа рвалась к борьбе. Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, но и часть себя, — написали на странице музея. Известно, что женщина погибла утром 7 августа 2025 года от скида со вражеского дрона. Кроме нее, погибли еще два побратима. Читать по теме Ей бы мечтать и жить: на фронте погибла 20-летняя военная Раховская территориальная громада сообщила о гибели своей землячки. Ее жизнь оборвалась под Покровском. Что известно о Марине Гриценко Женщина была активной гражданкой, интересовалась музыкой и обрядами нашего народа. Была сильнее нас… На фронте погибла Марина Гриценко — известная музейная деятель / 2 Фотографии Facebook В 2021 году вместе с дочерью присоединилась к Пласту, где стала писарем станицы Чернигов. Присягу принимала уже будучи военной. Марине Гриценко было 39 лет. У нее осталась 15-летняя дочь и родители. В январе этого года Марина получила орден За мужество от президента Владимира Зеленского. Украина также попрощалась с замученной в России журналисткой Викторией Рощиной. Больше о чине захоронения, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, украинские военные Источник Facebook Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter