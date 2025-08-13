Россия атаковала полигон ВСУ кассетными боеприпасами, есть раненые

Вчера, 12 августа, ночью враг нанес ракетный удар по учебному пункту ВСУ. Трагедия забрала жизни военных, которые еще не вышли на поле боя.

Кроме того, известно, что россияне применили оружие, поражающее больше целей вокруг себя. Это еще раз доказывает, что оккупанты хотят уничтожить как можно больше живой силы.

Больше об ударе по полигону, рассказываем дальше.

Атака на учебное подразделение ВСУ

По сообщению Сухопутных войск ВСУ, минувшей ночью враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск.

— Уведомление личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала Ракетная опасность, — говорят в сообщении.

Однако один человек погиб, еще 11 получили ранения из-за поражения кассетными боеприпасами при перемещении личного состава до укрытия.

Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

Враг применил кассетные боеприпасы, представляющие угрозу и задолго после их применения, ведь могут разрываться не сразу.

Читать по теме Удар по полигону ВСУ: Сухопутные войска сообщили о жертвах Россия убила военных на полигоне: подробности

Напомним, что учебные центры, полигоны и другие военные объекты оборудуют надежными укрытиями. Также ВСУ принимает все меры безопасности во время атак врага.

Кроме того, главком Сырский предлагал перевести учения военных под землю — больше мы рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!