Без квартиры, сын в больнице… Киевляне о пережитом этой ночью

Страшная ночь для столицы. По последним данным от руководителя Киевской ОВА Тимура Ткаченко, количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек.

К сожалению, среди них три ребенка двух, 17 и 14 лет.

Волонтер Татьяна с места происшествия в Дарницком районе поделилась с журналисткой Алиной Матвийчук: слышали работу ПВО, а затем пошли Шахеды и ракеты…

— Мы ждем семью, которая успела выбежать из дома. У них теперь нет квартиры, ничего… Их сын сильно пострадал, его отвезли в больницу. А мы хотим помочь, потому что люди без жилья остались, — говорит Татьяна.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, ракета зашла в здание между третьим и четвертым этажами.

Пожары по городу тушат даже с помощью спасательных вертолетов.

В Дарницком районе до сих пор продолжаются поиски людей под завалами.

Там надеются найти еще около девяти человек.

Всего в городе пострадали восемь районов. Разрушения зафиксированы на 20 локациях. В частности, сильно пострадал район возле метро Лукьяновка.

Взрывы были очень сильны. Когда мы вышли из дома, уже горели все автомобили, офисный центр, — говорит местная жительница.

