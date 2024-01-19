Украина рассматривает возможность возобновления авиасообщения: какие аэропорты хотят открыть первыми

Уже около двух лет аэропорты в Украине не работают. Гражданская авиация — одна из сфер, которые сильно пострадали от полномасштабной войны. Но Украина работает над тем, чтобы восстановить авиасообщение и открыть хотя бы два аэропорта.

Заместитель главы офиса президента Ростислав Шурма во время панельной дискуссии в Давосе рассказал, что Украина работает над открытием аэропортов во Львове и Киеве.

Шурма говорит, что наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, являются важными элементами деловой и инвестиционной деятельности страны.

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Какие аэропорты могут открыть в Украине

Шурма сказал, что украинские власти действительно рассматривают возможность открытия аэропортов в Киеве и Львове, но основной фокус направлен на Борисполь. Впрочем, должностное лицо не может ничего сказать о сроках открытия аэропортов.

— У нас есть внутренняя дорожная карта и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные термины… Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательство, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не больше 20%, — заявил он.

Шурма акцентировал также, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит и от международных партнеров, независимых регуляторов и страховых компаний.

Кроме этого, Украина также должна обладать способностью обеспечить физическую безопасность полетов. Украинская сторона и военные тесно сотрудничают с коллегами из Израиля по изучению их опыта.

Украинские пилоты за время войны неоднократно доказывали свое мастерство. Ранее мы рассказывали о рекордсмене Украины, который совершил более 400 вылетов.

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