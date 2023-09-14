Успешно продвигаемся! Анна Маляр сообщила о достижениях на Бахмутском направлении

Украинские защитники шаг за шагом возвращают флаг свободы на родные территории. Бои еще продолжаются, но, как сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении.

Как отметила чиновница, украинские военные продвигаются вперед. Также по словам Анны Маляр, на северном фланге враг пытается вернуть утраченные позиции.

А вот относительно южного фланга, то украинские защитники успешно продвигаются, как утверждает заместитель министра обороны Украины.

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Также Анна Маляр добавила, что для украинцев есть хорошие новости и в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки.

Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки. И у нас там хорошие новости.

Позже Анна Маляр отредактировала публикацию. Сначала чиновница заявляла о возобновлении контроля над Андреевкой, но убрала слова об этом и добавила, что ситуация очень сложная и изменчивая.

3-я отдельная штурмовая бригада сообщает, что заявление о взятии Андреевки ошибочно и преждевременно.

Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещиевки и Андреевки.

Наши защитники продолжают добросовестно выполнять свою работу. А чтобы понять, насколько высока цена освобожденных территорий и какой тяжести продолжаются ежедневные бои, читай репортаж из недавно освобожденного поселка Макаровка Волновахского района Донецкой области.

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