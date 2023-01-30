Война в Украине

И бизнес тоже: кого могут забронировать от мобилизации 2023

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 января 2023, 13:00
Бронь від мобілізації 2023: список тих, кого можуть забронювати
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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