И бизнес тоже: кого могут забронировать от мобилизации 2023

Кабинет Министров Украины принял порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации, а также критерии для предприятий, по которым они будут считаться критически важными для экономики. Кого могут забронировать и каким образом — читай подробно в материале.
О нововведениях рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Бизнес и другие органы могут забронировать до 50% военнообязанных работников, которые критически важны для функционирования предприятия или выполнения определенных задач.
Согласно постановлению бронирования, сделанные раньше, будут оставаться действительными в течение года с даты выдачи. Новый порядок бронирования должен быть подписан премьер-министром, после чего он будет опубликован на правительственном сайте и станет действующим.
Бронирование дает отсрочку от призыва на военную службу.
Бронированию от мобилизации подлежат военнообязанные, которые работают:
Предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, должны отвечать следующим критериям:
Ранее мы рассказывали, с какими болезнями не призывают на военную службу.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!