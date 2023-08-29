Война в Украине

Выразить уважение, почтить память и сохранить ее: как провожают в последний путь вечных героев Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 августа 2023, 12:00
День пам'яті захисників України 2023: дата, коли вшановують пам'ять загиблих
Фото: Depositphotos

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