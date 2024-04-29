Электронный кабинет призывника: обязательно ли в нем регистрироваться, когда и как это сделать

Уже летом в Украине заработает новый электронный сервис: для каждого военнообязанного будет заведен электронный кабинет. Обязательно ли регистрироваться в нем и где его найти — читай в нашем материале.
Юридической предпосылкой создания нового электронного сервиса для военнообязанных стал закон, подписанный 2 апреля 2024 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом официально сообщил сайт Верховной Рады.
Сервис пока не открыт для общественности, но уже в ближайшие месяцы военнообязанные смогут им воспользоваться: зайти в собственный кабинет и уточнить свои персональные данные.
Юридическим основанием для создания электронного сервиса стал законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ предусматривает запуск полноценного электронного военного учета в Украине, в том числе электронного кабинета призывника.
Е-кабинет создадут на каждого военнообязанного, даже на тех, кто не планирует или в силу каких-либо причин не может им воспользоваться.
Регистрация в электронном кабинете призывника является совершенно добровольным делом.
Регистрация в электронном кабинете призывника является совершенно добровольным делом.
Хотя смысл воспользоваться кабинетом есть: сервис позволяет актуализировать свои данные без похода в ТЦК и СП или ЦНАП, и не нужно отстаивать очереди и включаться в бюрократические процедуры.
Тем более что для перерегистрации определен ограниченный срок: военнообязанные и резервисты должны появиться для уточнения данных в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации.
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.
Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.
Предложение рассылать повестки призівникам в электронный кабинет на этапе обсуждения законопроекта по мобилизации действительно было, но оно не было поддержано народными депутатами, и предложения не приняли.
В электронные кабинеты повестки рассылать не будут.
В электронные кабинеты повестки рассылать не будут.
Ранее мы рассказывали, что изменит новый законопроект о мобилизации и какие наказания предусмотрены тем, кто вовремя не обновит свои данные.
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