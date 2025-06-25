Штрафы от ТЦК: столица — лидер в антирейтинге нарушителей

В Украине введены военное положение и мобилизация. Вместе с тем ТЦК продолжают открывать производства за нарушение правил военного учета в условиях военного положения. Напомним, что за уклонение от обновления данных военнообязанного человека ждет штраф.

За последние шесть месяцев количество таких дел увеличилось, а статистика показала несколько регионов-лидеров по вопросам нарушений правил военного учета.

Детальнее об этом читай дальше в материале.

Количество штрафов от ТЦК увеличилось

По данным Опендатабот, в 2025 году увеличилось количество штрафов от ТЦК: только с апреля штрафов увеличилось на 11 тысяч!

С начала 2025 года всего открыли более 20 тыс. производств.

Кроме того, о новом “рекорде” свидетельствуют данные из Черниговской области: там открыли восемь дел против одного мужчины — пять за апрель и еще три за июнь.

Лидером по количеству штрафов от ТЦК является Киев, где с начала 2025 года зафиксировали 3835 производств. Большое количество производств зафиксировано в Днепропетровской (2984), Сумской (2464), Одесской (2438) и Харьковской (2151) областях.

Отмечается, что наибольшее количество производств открыли в апреле этого года — более пяти тысяч.

Читать по теме Сырский объявил об изменениях в работе ТЦК — детали Сырский рассказал о необходимости изменения работы территориальных центров комплектования.

Стоит отметить, что почти все производства касаются мужчин: на данный момент на женщин открыто только 46 производств, что составляет 0,16% от общего количества.

Чаще ТЦК открывают производство против мужчин в возрасте от 25 до 45 лет — 82%.

Где и как проверить наличие штрафа от ТЦК и почему его можно получить, мы объясняли в нашем другом материале.

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