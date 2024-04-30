В Украине создают бригаду Гарт для пограничников в составе Гвардии Наступления: подробности

30 апреля Украина отмечает День пограничника. За время полномасштабного вторжения работники Государственной пограничной службы пошли защищать границы нашей страны буквально — с оружием и против врага.

И все больше из них формировали отдельные бригады. В день профессионального праздника министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о создании одиннадцатой бригады в составе Гвардии Наступления и третьей бригады в составе Госпогранслужбы.

Что известно о создании бригады Гарт, рассказываем дальше в материале.

Сейчас также смотрят

Бригада Гарт в составе Гвардии Наступление: что известно

30 апреля Игорь Клименко объявил о создании бригады Гарт.

Это одиннадцатая бригада в составе Гвардии наступления и третья боевая бригада в составе Государственной пограничной службы. Бойцы Гарта уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах нашей страны.

Символично сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы — Гарт, бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах, — написал Игорь Клименко.

— Оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов Севера и Харьковской области — лишь часть продолжающегося героического сопротивления. Это непростой, но достойный путь, ведущий к цели — выходу на границы 1991 года. К безопасной и мирной Украине, — добавил министр МВД.

Он также добавил, что в Гвардию Наступления уже входят бригады пограничников Залізний кордон и Помста.

Отмечается, что пограничники отважно проявили себя в боях в 2014 году и до сих пор пограничные отряды и сформированы боевые бригады Гвардии Наступления продолжают бить врага, демонстрируя мощь и выдержку.

Поздравление с Днем пограничника и историю этого праздника можно найти в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.