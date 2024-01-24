Характеристики Ил-76: что нужно знать о российском военно-транспортном самолете

Россия имеет много самолетов на вооружении, она использует в войне истребители, разведывательные самолеты, транспортные и другие. Одним из военно-транспортных самолетов является российский Ил-76.

С помощью авиации Россия также производит обстрелы Украины, запуская ракеты. Украинские военные проводят сложные операции и уничтожают вражеские самолеты на аэродромах или сбивают в воздухе.

Украина уже уничтожала вражеские самолеты Ил-76, мы расскажем, что известно об этом воздушном судне.

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Ил-76: что это за самолет

Ил-76 — это тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г. В. Новожилова. Этот самолет впервые совершил полет в 1971 году, а в эксплуатацию его ввели в 1975 году. Эта модель стала первым в СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.

С помощью Ил-76 транспортируют технику и грузы разного назначения. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние до 4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч, но все зависит от модификации.

В разных модификациях Ил-76 может иметь разное количество палуб, например две. Это увеличивает возможность перевозки десанта почти вдвое. Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова Валерий Романенко рассказал в комментарии Фактам ICTV, что введенные против России санкции не уменьшили возможности Кремля изготавливать Ил-76, поскольку почти весь производственный цикл размещен на территории государства-террориста.

Характеристики Ил-76

Самолет Ил-76 имеет следующие общие характеристики:

экипаж — 6-7 человек;

размах крыла — 50,5 м;

длина — 46,59 м;

высота самолета — 14,76 м;

площадь крыла — 300 м кв.;

масса пустого самолета — 40-60 т;

максимальная взлетная масса — 157-210 т;

максимальная скорость — 900 км/ч;

крейсерская скорость — 750-800 км/ч;

практическая дальность полета — 4200 км;

практический потолок — 13 000 м;

запас топлива — 109,5 т;

расход топлива — примерно 8 т/час.

Грузовая кабина Ил-76 имеет размеры 24,5 м в длину (из которых 4,5 приходится на рампу), 3,46 м в ширину и 3,4 м в высоту. Наклонная грузовая рампа служит одновременно трапом для въезда техники. Погрузка на рампу разрешена до 2000 кг.

Все кабины Ил-76 герметизированы, что позволяет перевозить 145 (в двухпалубном варианте самолета — 225) солдат с личным оружием или обеспечить высадку 126 человек десанта.

Один Ил-76 может десантировать парашютным способом на десантных платформах до трех единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66) вместе с десантом, сопровождающим технику, то есть до 21 человека.

Россия использует свои самолеты в разных целях. Ранее мы рассказывали характеристики самолета А-50 и что о нем нужно знать.

Фото: Wikipedia

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