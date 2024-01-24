Характеристики Ил-76: что нужно знать о российском военно-транспортном самолете

Россия имеет много самолетов на вооружении, она использует в войне истребители, разведывательные самолеты, транспортные и другие. Одним из военно-транспортных самолетов является российский Ил-76.
С помощью авиации Россия также производит обстрелы Украины, запуская ракеты. Украинские военные проводят сложные операции и уничтожают вражеские самолеты на аэродромах или сбивают в воздухе.
Украина уже уничтожала вражеские самолеты Ил-76, мы расскажем, что известно об этом воздушном судне.
Ил-76 — это тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством Г. В. Новожилова. Этот самолет впервые совершил полет в 1971 году, а в эксплуатацию его ввели в 1975 году. Эта модель стала первым в СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями.
С помощью Ил-76 транспортируют технику и грузы разного назначения. Самолет способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 т на расстояние до 4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч, но все зависит от модификации.
В разных модификациях Ил-76 может иметь разное количество палуб, например две. Это увеличивает возможность перевозки десанта почти вдвое. Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова Валерий Романенко рассказал в комментарии Фактам ICTV, что введенные против России санкции не уменьшили возможности Кремля изготавливать Ил-76, поскольку почти весь производственный цикл размещен на территории государства-террориста.
Самолет Ил-76 имеет следующие общие характеристики:
Грузовая кабина Ил-76 имеет размеры 24,5 м в длину (из которых 4,5 приходится на рампу), 3,46 м в ширину и 3,4 м в высоту. Наклонная грузовая рампа служит одновременно трапом для въезда техники. Погрузка на рампу разрешена до 2000 кг.
Все кабины Ил-76 герметизированы, что позволяет перевозить 145 (в двухпалубном варианте самолета — 225) солдат с личным оружием или обеспечить высадку 126 человек десанта.
Все кабины Ил-76 герметизированы, что позволяет перевозить 145 (в двухпалубном варианте самолета — 225) солдат с личным оружием или обеспечить высадку 126 человек десанта.
Один Ил-76 может десантировать парашютным способом на десантных платформах до трех единиц техники (БМД-1, БМД-2, БТР-Д или ГАЗ-66) вместе с десантом, сопровождающим технику, то есть до 21 человека.
Россия использует свои самолеты в разных целях. Ранее мы рассказывали характеристики самолета А-50 и что о нем нужно знать.
Фото: Wikipedia
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.