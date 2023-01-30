Новые “птички” для ВСУ! Польша может передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО

Украинские партнеры недавно объявили, что готовы передать Украине танки. Германия разрешила поставки Украине Leopard, а США — Abrams. Однако авиация нашей страны тоже нуждается в значительном усилении. Об этом Украина говорит уже давно. Польша может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что страна координирует с НАТО все шаги по укреплению обороны Украины. По согласованию с Альянсом Польша готова передать Киеву истребители F-16, сообщает PAP.

В ходе пресс-конференции премьер-министра и главу Минобороны Польши спросили, будет ли страна после танков передавать Украине многоцелевые истребители F-16 и дальнобойное оружие. Ответ был следующим:

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— Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласуем с нашими партнерами по НАТО, включая поставки Patriot и организацию мощной танковой группировки, — отметил Моравецкий.

Как и несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, будет передаваться по согласованию со странами НАТО.

Мы будем действовать в полной координации, — добавил премьер-министр Польши.

Реакция Украины на готовность Польши передать истребители F-16

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление польского премьера, назвав это положительным сигналом.

— Работа по получению истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО, — написал он в Telegram.

Что говорят об истребителях для Украины в США

Компания Lockheed Martin — один из крупнейших оборонных подрядчиков США, производящая также американские боевые истребители F-16 — готова поставлять эти самолеты в европейские страны, которые решат реэкспортировать такие же истребители в Украину.

Об этом рассказал операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон для Financial Times. Он отметил, что в последнее время много разговоров о возможности передачи Украине истребителей F-16, но компания не принимает в переговорах непосредственного участия.

Кроме того, компания готовится расширять свое производство F-16 в Гринвилле, Южная Каролина. Это позволит эффективно поддерживать и перевооружать любые страны, которые решат передать самолеты Украине.

Многие страны увеличили свою поддержку Украины. Ранее мы рассказывали, какое оружие ожидает Украина от партнеров.

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Фото: Air Force США