Война в Украине

Как часто нужно проходить ВЛК в 2025 году: официальные требования во время военного положения

Ольга Петухова, редактор сайта 12 мая 2025, 20:45
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Фото Pexels
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