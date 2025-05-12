Как часто нужно проходить ВЛК в 2025 году: официальные требования во время военного положения

В 2025 году в Украине проходить ВЛК (военно-врачебную комиссию) придется по обновленным нормам, действующим в условиях военного положения и касающихся как военных, так и военнообязанных, в том числе забронированных работников и лиц с отсрочкой.

Как часто нужно проходить ВЛК разным категориям людей — детали в материале.

Как часто нужно проходить ВЛК во время действия военного положения

Согласно требованиям военного положения, все военные и военнообязанные должны проходить ВЛК ежегодно, об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он сказал:

Военно-врачебную комиссию во время военного положения нужно проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время действует норма раз в пять лет, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях продолжающейся войны.

Как часто нужно проходить ВЛК ограниченно пригодным

В 2024 году статус Ограниченно пригодный был упразднен.

Согласно Закону Украины от 21.03.2024 № 3621-IX, граждане в возрасте от 25 до 60 лет, ранее имевшие этот статус, обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года.

Это касается всех, кроме лиц, имеющих официально подтвержденную инвалидность. Остальные должны самостоятельно обратиться в ТЦК или через приложение Резерв+, чтобы получить направление на военно-врачебную комиссию.

Как часто нужно проходить ВЛК забронированным работникам и лицам с отсрочкой

Независимо от того, есть ли бронирование или отсрочка, требование ежегодного прохождения ВЛК остается актуальным для всех.

В частности, для лиц, признанных ограниченно пригодными. Они должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 5 июня 2025 года, даже если они имеют отсрочку. Это подтверждается разъяснениями Министерства обороны Украины:

Поэтому в 2025 все военнообязанные, включая военных, забронированных работников и лиц с отсрочкой, обязаны пройти военно-врачебную комиссию — один раз в год.

За невыполнение этих требований нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.

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