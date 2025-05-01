Война в Украине

Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях

Мария Дзюба, редактор сайта 01 мая 2025, 10:45
Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях
Фото Генеральный штаб ВСУ
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