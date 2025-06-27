Когда закончится мобилизация – почему это не скоро и что влияет на решение

Когда закончится мобилизация в Украине, где идет полномасштабная война — риторический вопрос. Для восстановления сил и удержания фронта с 2022 проводятся мобилизационные мероприятия военнообязанного населения страны.

Тебя может интересовать, от чего зависит процесс мобилизации и когда мобилизация закончится в Украине. Объясняем это в материале.

Когда закончится мобилизация

В 5:30 утра 24 февраля 2022 года в Украине указом президента Владимира Зеленского было введено в действие военное положение.

Он предусматривает введение мер и полномочий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства.

Так, военное положение временно ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводит временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц.

Кроме этого, наше законодательство говорит, что во время действия военного положения продолжается мобилизация.

В последний раз военное положение и, соответственно, мобилизация в Украине были продлены до 6 августа 2025 года.

Об этом свидетельствует Указ №235 О продлении срока действия военного положения в Украине от 15 апреля 2025 года.

Когда закончится мобилизация в Украине? Мобилизация может завершиться только после завершения военного положения.

Темпы мобилизации в Украине

Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский в конце мая 2025 во время брифинга с журналистами заявлял, что темпы мобилизации в Украине несколько снизились.

— Цифры мобилизации — это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона О мобилизационной подготовке и мобилизации был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне.

А какие нужно подавать документы для отсрочки от мобилизации, мы объясняли в нашем другом материале.

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