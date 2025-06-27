Когда закончится мобилизация – почему это не скоро и что влияет на решение

Фото Facebook Когда закончится мобилизация в Украине, где идет полномасштабная война — риторический вопрос. Для восстановления сил и удержания фронта с 2022 проводятся мобилизационные мероприятия военнообязанного населения страны. Тебя может интересовать, от чего зависит процесс мобилизации и когда мобилизация закончится в Украине. Объясняем это в материале. Когда закончится мобилизация В 5:30 утра 24 февраля 2022 года в Украине указом президента Владимира Зеленского было введено в действие военное положение.Он предусматривает введение мер и полномочий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты населения и интересов государства. Так, военное положение временно ограничивает конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также вводит временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц. Кроме этого, наше законодательство говорит, что во время действия военного положения продолжается мобилизация. В последний раз военное положение и, соответственно, мобилизация в Украине были продлены до 6 августа 2025 года. Об этом свидетельствует Указ №235 О продлении срока действия военного положения в Украине от 15 апреля 2025 года. Когда закончится мобилизация в Украине? Мобилизация может завершиться только после завершения военного положения. Читать по теме Мобилизация с 1 июля 2025: есть ли нововведения и какие исключения Рассказываем, как проходит мобилизация и кто под нее подлежит. Темпы мобилизации в Украине Член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский в конце мая 2025 во время брифинга с журналистами заявлял, что темпы мобилизации в Украине несколько снизились. — Цифры мобилизации — это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона О мобилизационной подготовке и мобилизации был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне. А какие нужно подавать документы для отсрочки от мобилизации, мы объясняли в нашем другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, мобилизация, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter