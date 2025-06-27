Для тебя Война в Украине

Когда закончится мобилизация – почему это не скоро и что влияет на решение

Виктория Мельник, журналист сайта 27 июня 2025, 13:30
когда закончится мобилизация
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