Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы

Россияне свирепствуют на временно оккупированных территориях, выискивая патриотически настроенных украинцев. В Бердянском районе снискал себе злую славу тамошний псевдокомендант по имени Аюб, который лично отдавал приспешникам приказы об избиении и расстрелах заложников.

Одному из них удалось вырваться из этих комнат для пыток и выехать на свободную территорию, а его показания стали частью многочисленных доказательств военных преступлений оккупанта, которому уже доложено о подозрении. Мужчина рассказал, как его избивали, оскорбляли и пытали, и теперь он скрывает лицо и имя, удивляясь, как он остался жив.

Этот комендант… меня к нему повели, он задавал вопросы, а потом приказал меня вывести за угол и пристрелить. Они меня вывели и молча повели в гараж, — рассказал мужчина, ставший жертвой палачей.

Следователи СБУ собрали многочисленные доказательства ужасающих преступлений и сообщили Аюбу Эльдарову о подозрении — статья 438 о нарушении законов и обычаев войны.

Раньше мы рассказывали о том, какая бывает классификация российских наемников и как они воюют.

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