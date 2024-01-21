Война в Украине

ВСУ отошли от Крахмального Харьковской области: официальный комментарий

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 21 января 2024, 12:22
Крахмальное Харьковской области

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