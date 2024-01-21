ВСУ отошли от Крахмального Харьковской области: официальный комментарий

Ситуация в селе Крахмальное Харьковской области была непростой в последние дни, и в воскресенье, 21 января, украинские военные официально подтвердили отход от поселка.

При этом угрозы для соседних подразделений нет, уверяют в Сухопутных войсках.

Актуальной информацией о ситуации в Крахмальном поделился официальный представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона Единые новости.

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По словам Фитьо, украинские защитники отошли на лучшие, подготовленные заранее позиции. На данный момент в Крахмальном ВСУ не осталось.

– Крахмальное, чтобы вы понимали – это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было, пожалуй, пять домов. И вот эти пять домов были разрушены российским агрессором, и, соответственно, наша цель – сохранить жизни украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени защищенные позиции, где они сейчас держат оборону, не дают продвигаться врагу.

В силах ВСУ убеждают, что ситуация в Крахмальном является “временным явлением”, ведь линия фронта меняется ежедневно.

При этом спекуляции росСМИ относительно значительного отступления украинских сил на Харьковском направлении Фитьо комментирует так:

— Мы просто не сообщаем о захвате, освобождении 100 или 200 м. А для российских пропагандистов нужно любую победу преподносить как “пиррову победу”, чтобы показать, почему только за январь месяц они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности Хортица.

Поэтому наименьшее — метр-два, они уже кричат, что взяли Берлин, – отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.

Крахмальное Харьковской области на карте

Поселок Крахмальное находится в 30 км от Купянска и в 20 км от Сватового.

Отметим, что Крахмальное ВСУ освободили осенью 2022 года во время контрнаступления в Харьковской области.

Напомним, сейчас враг штурмует и на Лиманском направлении, выискивает слабые участки в обороне, чтобы прорвать их. Какая ситуация там сейчас – узнай в нашем другом материале.

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