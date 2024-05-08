Мобилизация осужденных: что известно, кого коснется инициатива и как будет проходить

Из-за страшной войны, которая продолжается в сердце Европы, сейчас в Украине принимаются новые нормы и законы по мобилизационному процессу. 8 мая 2024 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, за принятие проголосовало 279 народных депутатов Украины.

Что означает законопроект о мобилизации осужденных, кого это коснется и как будет происходить мобилизация лиц, лишенных свободы, — объясняем далее в материале.

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Мобилизация осужденных: что известно

Глава партии Слуга Народа Елена Шуляк объяснила, что законопроект №11079-1 предусматривает возможность добровольной мобилизации заключенных.

Известно, что законопроект стал совместной инициативой Минобороны и Генштаба ВСУ при поддержке Минюста Украины.

— Законопроект открывает возможность определенным категориям заключенных, изъявившим желание встать на защиту своего государства, присоединиться к Силам обороны, — объяснила Шуляк.

Однако мобилизоваться смогут не все: Верховная Рада Украины разрешила лишь некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

Как будет осуществляться мобилизация осужденных

По объяснению Елены Шуляк, мобилизация некоторых заключенных будет реализовываться благодаря механизму условно-досрочного освобождения (УДО) только по решению суда.

Также аспектами законопроекта являются:

только добровольность такого решения самым заключенным;

согласие от командира воинской части;

соответствие психического состояния и состояния здоровья заключенного требованиям службы в ВСУ (прохождение предварительного медицинского осмотра в тюрьме, а затем прохождение ВЛК);

свыше трех лет срока пребывания в тюрьме до истечения определенного наказания.

Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более лиц, или сопряженное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-156/1, 258-258/6, частью четвертой статьи 286/1 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке;

те, кто посягал на жизнь правоохранителей;

те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения;

те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники и т.п.).

Категория таких мобилизованных будет служить в специальных подразделениях.

Мобилизация осужденных будет производиться в рамках закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. О других положениях этого закона можешь узнать из нашего материала.

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