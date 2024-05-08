Мобилизация осужденных: что известно, кого коснется инициатива и как будет проходить

Из-за страшной войны, которая продолжается в сердце Европы, сейчас в Украине принимаются новые нормы и законы по мобилизационному процессу. 8 мая 2024 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, за принятие проголосовало 279 народных депутатов Украины.
Что означает законопроект о мобилизации осужденных, кого это коснется и как будет происходить мобилизация лиц, лишенных свободы, — объясняем далее в материале.
Глава партии Слуга Народа Елена Шуляк объяснила, что законопроект №11079-1 предусматривает возможность добровольной мобилизации заключенных.
Известно, что законопроект стал совместной инициативой Минобороны и Генштаба ВСУ при поддержке Минюста Украины.
Известно, что законопроект стал совместной инициативой Минобороны и Генштаба ВСУ при поддержке Минюста Украины.
— Законопроект открывает возможность определенным категориям заключенных, изъявившим желание встать на защиту своего государства, присоединиться к Силам обороны, — объяснила Шуляк.
Однако мобилизоваться смогут не все: Верховная Рада Украины разрешила лишь некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.
По объяснению Елены Шуляк, мобилизация некоторых заключенных будет реализовываться благодаря механизму условно-досрочного освобождения (УДО) только по решению суда.
Также аспектами законопроекта являются:
Не могут быть мобилизованы заключенные за преступления:
Категория таких мобилизованных будет служить в специальных подразделениях.
Категория таких мобилизованных будет служить в специальных подразделениях.
Мобилизация осужденных будет производиться в рамках закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. О других положениях этого закона можешь узнать из нашего материала.
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